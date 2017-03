SHAMELESS 7 / Anticipazioni del 16 marzo 2017: Frank e Monica si sposano!

SHAMELESS 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 16 marzo 2017, Premium Stories trasmetterà un nuovo episodio di Shameless 7, in prima Tv assoluta. Sarà l'11°, dal titolo "Per sempre felici e contenti". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la scorsa settimana: Lip (Jeremy Allen White) continua a destreggiarsi a fatica fra tutti i drink di troppo, mentre Monica (Chloe Webb) rivela a Frank (William H. Macy) di voler lasciare qualcosa ai figli e di aver ereditato il piano di uno dei suoi spacciatori. Intanto, Fiona (Emmy Rossum) incontra il padre, che le propone di acquistare la lavanderia per circa 100 mila dollari, in modo da toglierle un evidente peso. Dopo essersi nascosto dalle autorità, Ian (Cameron Monaghan) riceve una telefonata da Mickey (Noel Fisher), che gli dà appuntamento. Kev (Steve Howey) invece decide di prendere in pugno la situazione e affronta Svetlana (Isidora Goreshter) sulla proprietà dell'Alibi, ma scopre che ha già registrato tutto. Debbie (Emma Kenney) inizia invece il primo giorno di lavoro alla lavanderia. Quando Lip si presenta ubriaco al lavoro, Olivia (London Thor) decide di informare Fiona, mentre Monica illustra a Frank come dovranno agire per fare la rapina. Vengono tuttavia fermati dall'arrivo della SWAT e sono costretti a creare un diversivo. Mentre Ian finge un malore e viene prelevato dagli amici di Mickey, Kev cerca di far riflettere V (Shanola Hampton) sulla possibilità di lavorare per Svetlana e portare avanti il loro rapporto su binari diversi. Fiona invece cerca di convincere Lip ad andare a casa perché ubriaco ed infine lo caccia per evitare che porti sul fondo anche lei. Monica e Frank prendono infine di mira un negozio, mentre Ian viene scaricato in una zona deserta, dove si ricongiunge finalmente con Mickey. Gli annuncia quindi di essere sul punto di partire per il Messico e di essere solo in attesa dei documenti. Gli chiede anche di seguirlo e gli dà la possibilità di pensarlo. Più tardi, Chad (Tate Ellington) fa ancora delle pressioni a Fiona per conto di Margo (Sharon Lawrence) e le suggerisce di non spingere oltre, per evitare di perdere un'occasione. Ian invece si presenta al lavoro da Trevor (Elliot Fletcher), ma hanno tempo solo pochi minuti per discutere. Il ragazzo inizia quindi a riflettere sul da farsi. Quella sera, Debbie supervisiona la festa alla lavanderia, ma gli incassi non sono significativi. Fiona inizia a valutare sempre di più la possibilità di vendere ed ha modo anche di parlare con Ian. Il fratello le confida che da quando Mickey è evaso, il suo rapporto con Trevor è diventato strano. Nonostante le parole della sorella, Ian decide di presentarsi comunque al porto, all'incontro convenuto con Mickey. Lip invece si risveglia a casa di Helene (Sasha Alexander), in cui si è introdotto di nascosto, ma la donna lo allontana e gli chiede di farsi aiutare per dimenticare e superare la loro passata relazione. Il giorno dopo, mentre Margo offre a Fiona il doppio di quanto ha speso per la lavanderia, Frank e Monica coinvolgono Neil (Zack Pearlman) per mettere in atto una truffa e derubare i soldi che gli anziani hanno conquistato al casinò. Kevin invece si rivolge ad un avvocato per disfarsi di Svetlana, ma scopre che gli occorrono 2 mila dollari per avviare la causa. Dopo aver guidato spericolatamente, Frank e Monica vanno a sbattere contro alcune macchine parcheggiate in fila, raggiungono Neil e lo sottraggono all'autista arrabbiato.

SHAMELESS 7, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 16 MARZO 2017, EPISODIO 11"PER SEMPRE FELICI E CONTENTI" - Ian e Mickey si trovano sulla strada per raggiungere il Messico, ma il ragazzo cambia idea e decide che è cambiato. Arrivati alla frontiera, decide di dire addio all'ex fidanzato, lasciandolo sia confuso che con una notevole quantità di denaro, sottratto dai suoi risparmi. Mickey procede quindi verso il confine. Frank e Monica invece fanno un piccolo tentativo di rinnovare i loro voti nuziali, ma finiscono per scatenare una potenziale tragedia. Fiona vende infine la lavanderia in modo ufficiale, che in seguito viene trasformata in un salone di networking, mentre Etta si è trasferita a vivere con la famiglia Gallagher. Fiona si trova di fronte ad un'altra opportunità di intraprendere la strada del business quando incontra un agente immobiliare. Lip tenta invece di ritrovare la sobrietà grazie al controllo degli Alcolisti Anonimi. Senza l'Alibi o un lavoro, Kev e V fanno un tentativo di trovare un posto, ma l'uomo finisce per lavorare in un vecchio bar in cui lavorava Ian. Alla fine, Fiona viene contattata da una casa sicura in cui decide di far trasferire Etta.

