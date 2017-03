SORELLE / Fiction, Elena si è suicidata? Anticipazioni seconda puntata 16 marzo 2017

SORELLE, FICTION: ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 16 MARZO 2017, LA MACCHINA DI ELENA - Elena è morta: il suo cadavere è stato rinvenuto all’interno della gravina di Matera: Sorelle, la nuova fiction di Rai 1 con Anna Valle e Loretta Goggi, torna in prima serata per affrontare il dramma della scomparsa della donna. All’inizio, le indagini faranno pensare che si sia suicidata. Elena era uno spirito libero, e Chiara lo sapeva fin troppo bene: non era mai stato facile accettare le critiche della cittadina, ma come ha detto Silvia, la donna “aveva le spalle larghe”, al contrario - forse - dei suoi figli. Le anticipazioni cambiamo però le carte in tavola: la macchina di Elena, infatti, verrà ritrovata abbandonata e questo porterà a pensare che la donna sia stata assassinata. Se fosse la verità, chi potrebbe essere il responsabile di questo fatto? Da tre mesi la donna aveva perso il lavoro, e tutto l’ultimo periodo trascorso a Matera con i gemelli e il piccolo Giulio sembra essere avvolto nel mistero. Anche Antonia, la madre, che soffre di una demenza leggera, non è in grado di tracciarne tutti i dettagli. Che cosa è successo davvero a Elena?

SORELLE, FICTION: ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 16 MARZO 2017, IL PERSONAGGIO DI ANTONIA - Antonia, la madre di Elena e Chiara, non accetterà facilmente la morte della giovane, come non sarà disposta ad accettare l’ipotesi del suicidio. Sua figlia non si è uccisa. Già la settimana scorsa, quando Sorelle ha debuttato su Rai 1 portando a casa un ottimo risultato di share, il personaggio di Loretta Goggi, parlando con la figlia avvocata, aveva lasciato intendere che questa volta, il modo in cui Elena era sparita, tutti i dettagli che non tornavano, i troppi giorni trascorsi… Insomma, era diverso, tutto diverso da come era andate le altre volte in cui Elena aveva lasciato i figli da soli. E Antonia aveva ragione, perché Elena è stata ritrovata senza vita. L’iniziale ipotesi di Silvia, amica di Chiara e agente della polizia di Matera, non convincerà affatto la madre della vittima, che arriverà quasi a perdere la ragione. I vuoti di memoria di Antonia di certo non aiutano, ma il presentimento che si trattasse di una situazione diversa dalle altre volte ci fa chiedere: è possibile che Antonia sappia qualcosa di utile e l’abbia dimenticato o rimosso?

SORELLE, FICTION: ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 16 MARZO 2017, CHI SBIRCIA DALLA FINESTRA? - C’è un altro mistero rimasto irrisolto in Sorelle, la nuova fiction trasmessa da Rai 1: chi è il giovane uomo che sbircia dalla finestra e che Chiara ha sorpreso la settimana scorsa? È molto probabile che si tratti di qualcuno interessato ad Elena, a capire dove sia finita che cosa le sua successo: il cast della fiction potrebbe venire in nostro aiuto nel sbrogliare la matassa, dal momento che si parla di un giovane (ormai ex) studente di Elena - Nicola (Alan Cappelli Goetz) - che ha frequentato il Liceo Artistico di Matera ed è stato dunque alunno della professoressa. Il loro legame si è rinsaldato, giorno dopo giorno, fino a diventare una vera e propria relazione, di cui probabilmente l’antipatica vicina è a conoscenza (ricordate il suo colloquio con Chiara?). Nicola è una ragazzo molto particolare, dalla personalità frammentata, che con il passare dei giorni sembra aver sviluppato una certa ossessione per Elena. È lui che sbircia alla finestra?

