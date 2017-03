STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Lo scherzo perfetto e L'Isola dei Famosi (giovedì, 16 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 16 MARZO 2017 - Per la prima serata di oggi, giovedì 16 marzo 2017, il palinsesto delle reti del Biscione si presenta di grande spessore con le proposta dei canali Mediaset. Sarà una programmazione nel segno soprattutto dei film d'autore, senza disdegnare comunque serie tv e intrattenimento. Con un occhio all'audience, si preannuncia una lotta a tre tra 'Lo scherzo perfetto' il film del calibro di 'Die Hard - Duri a morire' interpretato da Brice Willis e 'Il ragazzo della porta acconto'. Su Mediaset Extra si cambia tono con una puntata in replica del reality show L'isola dei famosi mentre Boing offre una serata di tutto realx per i bambini con la messa in onda di Yo soy Franky e Clarence. Ma scopriamo adesso nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Serata all'insegna del thriller su Canale 5, che in prima serata propone 'Il ragazzo della porta accanto', film del 2015 che vede protagonista la bellissima Jennifer Lopez. L'opera narra la vicenda di Claire Peterson, professoressa reduce da un divorzio e poi sedotta da Noah, un 19enne muscoloso e aitante. Il giovane, però, si rivelerà un personaggio pericoloso per la donna e suo figlio. A seguire, a partire dalle 23.30, torna l'appuntamento con 'L'intervista', Maurizio Costanzo ancora una volta intervisterà un Vip italiano, per scoprire i suoi segreti e i suoi progetti. Programmazione di Italia 1 all'insegna invece dell'ironia, alle 21.10 ecco la seconda puntata de 'Lo scherzo perfetto', programma presentato da Teo Mammucari. A sfidarsi concorrenti e i loro scherzi ai danni di inconsapevoli vittime. Tra i protagonisti del programma anche Gene Gnocchi e Marco Balestri. Al termine, alle 00:20 circa, ecco '40 anni vergine', spassoso film con il celebre e divertentissimo Steve Carell. Il film ruota intorno alla vita di Andy Stitzer, commesso di un negozio di elettronica che non ha ancora conosciuto le gioie del sesso. Ma tutto cambierà quando conoscerà Trish. Tanta azione su Rete 4, che in prima serata propone un classico del genere come 'Die Hard - Duri a morire'. Protagonista assoluto è Bruce Willis, che interpreta il celebre poliziotto John McClane, al suo fianco Samuel L.Jackson (Zeus Carver) e Jeremy Irons (che ricopre il ruolo di Simon Gruber, il più classico degli antagonisti). L'opera di John McTiernan è segnata da nemici assetati di vendetta, attentati sventati e grandi colpi di scena. A seguire spazio ad un altro film con Bruce Willis, parliamo de 'I colori della notte', thriller del 1994 che vede protagonista anche Jane March. Willis interpeta qui uno psicanalista chiamato a sostituire un altro professionista brutalmente ucciso, il protagonista incontrerà poi la bella Rose, con cui imbastisce una relazione e che si rivelerà fondamentale per risolvere il mistero delle numerose morti nel suo gruppo di pazienti. Su La 5 spazio a 'Honey', film musicale con la bellissima Jessica Alba, l'attrice americana interpreta una giovane ragazza che adora l'hip-hop e che dopo una delusione cocente nel mondo dello spettacolo, si impegna per aprire una scuola di danza. Su Mediaset Extra altra serata all'insegna de 'L'isola dei famosi', mentre su Iris spazio a 'Femme Fatale', film del 2002 con Antonio Banderas e Rebecca Romijn, per la regia del grande Brian De Palma. Tutta la vicenda ruota intorno ad un colpo messo a segno dalla bella Laure e all'intelligenza e perspicacia di Nicolas, fotografo interpretato da Banderas. Serata nel segno della paura su Italia 2, con la prima tv di 'Unfriended'. Acclamato dalla critica, si tratta di un horror atipico, che si sviluppa letteralmente sui social network oggi tanto in voga. Tutto succede ad un anno dal suicidio di Laurea, quando un gruppo di amici è costretto da un utente misterioso a fare cose mostruose online. Chiudiamo con Top Crime, che propone due puntate di 'Bones', e con il classico appuntamento su Boing con la telenovela per bambini 'Yo Soy Franky' e con il divertente cartone animato 'Clarence'.

