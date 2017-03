STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Sorelle, NEMO Nessuno escluso e Mi manda Rai 3 (giovedì, 16 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 16 MARZO 2017 - Per la prima serata di oggi, giovedì 16 marzo 2017, la programmazione delle reti Rai appare ben organizzata con le sue proposte che come sempre sono varie e selezionate per soddisfare ogni genere di pubblico. Tra fiction, film e approfondimenti giornalistici, la prima serata targata Rai manterrà i telespettatori incollati allo schermo. La sfida degli ascolti con tutta probabilità sarà vinta da Sorelle, fiction d'autore su Rai Uno per la regia della bravissima Cinzia Th Torris con Anna Valle nei panni di un avvocato che indaga sulla scomparsa della sorella. Su Rai Due e Rai Tre le inchieste di Nemo e Mi manda Rai Tre spiegheranno agli italiani quali sono gli scandali del momento e gli argomenti più scottanti della cronaca mentre sulle reti minori sarà protagonista la musica classica e la comicità. ma scopriamo nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

La prima serata di Rai Uno si apre alle 20.30 con il tradizionale appuntamento con Flavio Insinna che conduce Affari tuoi mentre subito dopo, alle 21.25 andrà in onda Sorelle, miniserie tv in sei puntate con l'ex Miss Italia Anna Valle, l'attrice è un avvocato che indaga sull'improvvisa sparizione della sorella, tra misteri familiari e vicende professionali. In seconda serata il telegiornale edizione notte e Dop Fiction, approfondimento dedicato alle grandi serie tv di Rai Uno. Su Rai Due dalle 21.05 l'approndimento giornalistico, in prime time c'è Dire Nius e il ritorno televisivo della comicità della Gialappa's Band, a seguire Nemo, altro rotocalco di informazione, in studio a raccontarci i casi di cronaca ci saranno Enrico Lucci, ex Iena e Valentina Petrini. Dalle 23.20 in onda sempre su Rai Due c'è Night Tabloid, per le informazioni della notte. Rai Tre inaugura la serata con una nuova puntata di Un posto al Sole, fiction ambientata a Napoli che da oltre dieci anni appassiona gli italiani. A seguire Mi manda Rai Tre con Salvo Sottile, il giornalista mostrerà servizi scottanti sulla crisi economica e le difficoltà degli italiani ad arrivare a fine mese. Dalla mezzanotte torna il telegionale con Linea Notte con tanti ospiti in studio. Rai 4 alle 20:30 dà spazio all'ironia con la striscia Lol :-) Episodio 58 mentre dalle 21.00 ci sono i nuovi episodi di Scorpion, serie fantascientifica giunta alla sua terza stagione. La musica classica è di casa su Rai 5 che dalle 21.15 c'è lo speciale Dentro la musica: chailly e filarmonica, subito dopo alle 21.50 diretta della Filarmonica della Scala per Milano, con oltre un'ora di grande cultura. Rai Movie, canale dedicato al cinema, alle 20:55 trasmette le intramontabili gag di Stanlio e Ollio, mentre alle 21:20 andrà in onda il film drammatico italiano La ragazza del lago, seguito alle 23:05 dal poliziesco americano dal titolo Nemico pubblico n.1 - L'istinto di morte. Infine su Rai Premium alle 21:20 linea a La Nave dei Sogni, speciale sulla Cambogia e alle 23:00 i sentimenti regnano in Questo Nostro Amore mentre in terza serata, dalle 01:00, le repliche di Commesse 2, l'episodio Francesca e le altre.