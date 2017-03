STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: The Big Bang Theory e Profiling (giovedì, 16 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 16 MARZO 2017 - Per la prima serata di oggi, giovedì 16 marzo 2017, la piattaforma satellitare di Sky ha deciso di arricchire il suo palinsesto con trasmissioni assolutamente di primo piano tra la sit-com divertenti come The Big Bang Theory, crime, telefilm e talk show. Passando ai canali dedicati cinema, ampia scelta di film che variano dal fantastico al drammatico e perchè no anche all'horror che andranno in onda su Sky Cinema 1, Sky Cinema Passion e Sky Cinema Max. ma dopo questa breve introduzione passiamo al dettaglio della programmazione della serata Sky.

Su Fox alle 20:35, andrà in onda un'altra puntata di Big Bang Theory. Nell'episodio, Penny frequenterà le lezioni di storia all'università, senza che nessuno dei suoi amici lo sappia. Dall'altra parte Sheldon sarà impegnato ad affrontare in un gioco un importante astrofisico. Su Fox Crime verrà trasmesso invece un episodio di Profiling, dove un inganno porterà Adele a passare molti giorni in un nosocomio. Ciò le impedirà di indagare sulla morte di un avvocato. Sky Atlantic mostrerà invece una puntata di Mad Men, in cui Peter si troverà davanti ad un bivio, in cui dovrà scegliere tra la sua famiglia o la sua carriera. Fox Life allieterà la serata del 16 Marzo con Grey's Anatomy. Nella puntata di giovedì, alcuni medici saranno impegnati in un boicottaggio nei confronti di una collega. Questi camici bianchi decideranno di non collaborare più con Eliza. Su Sky Uno ci sarà E poi c'è Cattelan. In questo talk show, verranno invitati dei personaggi divertenti. Su Sky Cinema 1 verrà mostrato il film Ghosthunters-Gli Acchiappafantasmi, dove un bambino di nome Tom cercherà di superare le sue paure più profonde. Su Sky Cinema Hits, verrà trasmessa la pellicola Io ti troverò. Nel lungometraggio un uomo andrà a Parigi, per cercare di portare in salvo la figlia, che è stata rapita da alcuni delinquenti. Su Sky Cinema Family, alle 21:00 entrerà in scena il film Ruby Red II-Il segreto di Zaffiro. In questo film, la protagonista Gwen è una tipica ragazza dei giorni nostri. La giovane dovrà tornare indietro nel tempo, per riuscire a recuperare un oggetto molto prezioso. Su Sky Cinema Passion verrà mostrata la pellicola La chiave di Sara, in cui una giornalista sarà costretta a ripercorrere le vicende di una bambina la cui famiglia è stata deportata dai nazisti. Sky Cinema Max proietterà infine il film horror The Ring, in cui dei giovani moriranno, dopo aver guardato un video misterioso su una ragazzina molto inquietante.