STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO PRONTO PER “LE OLIMPIADI DELLA TV”, FOTO (OGGI, 16 MARZO 2017) - Anche Stefano De Martino sarà protagonista de "Le Olimpiadi Della TV”, un nuovo format che vedrà i protagonisti di Uomini e Donne sfidarsi in una gara che coinvolgerà 6 programmi Mediaset di successo tra cui Amici, il talent show in cui il ballerino lavora come professionista e come supporter. in questo cortocircuito mediatico i personaggi provenienti dalle diverse trasmissioni si mescoleranno. Nello studio di “Amici” sarà Stefano De Martino a calarsi nei panni del conduttore e a chiedere a tronisti, corteggiatrici e corteggiatori, dame e cavalieri di cimentarsi in prove di ballo. In giuria troveremo altri colleghi del ballerino napoletano: Marcello Sacchetta, Francesca Tocca e Giuseppe Giofrè. Sabato è vicino e Stefano ha voluto ricordare a tutti l’appuntamento con un post sulla sua pagina Facebook: “Sabato in prima serata su Canale 5 "Le Olimpiadi Della TV" #danonperdere #risateassicurate”. Ad accompagnare il promemoria di De Martino una bella foto di lui in studio: clicca qui per vederla e leggere tutti i commenti.

© Riproduzione Riservata.