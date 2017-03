STEFANO MELOCCARO/ Il giornalista ai fornelli nel talent di Sky Uno (Celebrity MasterChef, 16 marzo 2017)

STEFANO MELOCCARO, IL GIORNALISTA CONCORRENTE AL TALENT (CELEBRITY MASTERCHEF, OGGI 16 MARZO 2017) - Stefano Meloccaro concorrente a Celebrity MasterChef: da questa sera, giovedì 16 marzo il giornalista dell'Edicola Fiore si trasferisce dietro ai fornelli di Sky. Tutto pronto per il debutto del nuovo format culinario di Sky, una sorta di Masterchef Italia dedicato ai vip: tra i personaggi dello spettacolo che cucineranno per i giudici Carlo, Bruno, Joe e Antonino c'è Stefano Meloccaro, spalla di Fiorello a Edicola Fiore. Meloccaro ha accettato con entusiasmo e ironia di mettersi in gioco nella cucina di Sky: riuscirà il giornalista a preparare un buon piatto? Per saperlo seguite la prima puntata di Celebrity MasterChef.

STEFANO MELOCCARO, IL GIORNALISTA CONCORRENTE AL TALENT: LA NUOVA STAGIONE DI EDICOLA FIORE (CELEBRITY MASTERCHEF, OGGI 16 MARZO 2017) - Stefano Meloccaro è impegnato negli ultimi dettagli per la nuova stagione di Edicola Fiore che andrà in onda a partire dal prossimo 20 marzo, dal lunedì al venerdì, sempre su Sky Uno e su Tv8. Meloccaro e Fiorello per quest'anno cambiano studio: si trasferiscono in un altro bar di Roma dove, all'alba, faranno la loro consueta rassegna stampa delle principali notizie di cronaca e politica. Stefano ha raccontato di aver conosciuto Rosario Fiorello in vacanza: su una spiaggia, tra un drink e una tintarella, è nata l'idea di fare insieme l'Edicola. I due hanno la stessa formazione: anche Meloccaro ha lavorato nei villaggi turistici come animatore come del resto ha fatto Fiorello che l'ha scelto, tra i tanti, proprio per il suo essere versatile eppure professionale. Insieme fanno una coppia brillante, tra le migliori dell'intero palinsesto televisivo: Stefano è sempre aggiornato, puntuale e informato ma è anche dotato di grandissimo senso dell'umorismo e conosce i tempi televisivi e comici. Insieme sono davvero superbi.

STEFANO MELOCCARO, IL GIORNALISTA CONCORRENTE AL TALENT: LA CARRIERA (CELEBRITY MASTERCHEF, OGGI 16 MARZO 2017) - Nato a Rieti nel 1964, giornalista, istruttore di tennis, speaker radiofonico e docente universitario, Stefano Meloccaro è uno dei giornalisti sportivi più importanti e accreditati di Italia. Ha iniziato a lavorare negli anni Novanta in varie testate, oggi collabora con SkySport, in radio è la voce di vari programmi su M2o e SundayMorning. La trasmissione che gli ha dato maggiore popolarità è senz'altro EdicolaFiore dove, ormai da diversi anni, è la spalla di Rosario Fiorello: il loro innovativo modo di fare informazione e dare notizie ha cambiato il panorama dell'editoria italiana. Meloccaro e Fiorello fanno un quotidiano radiofonico e televisivo che informa i telespettatori con ironia, sarcasmo e cultura, accompagnati da un band live in studio e con tanti ospiti famosi. Meloccaro è anche autore di due libri: Braccio d'oro. Il meraviglioso rovescio di Paolo Bertolucci, uscito nel 2006 e Studio Tennis. Storie, campioni e racchettate, dall'edicola alla libreria passando per la televisione, edito da Absolutely Free Editore, pubblicato lo scorso anno. Entrambi i volumi sono dedicati alla più grande passione di Stefano, il tennis.

