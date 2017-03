Starsky & Hutch/ Foto, Paul Glaser spinge David Soul in sedia a rotelle: l'amicizia 40 anni dopo

STARSKY E HUTCH, AMICI ANCHE 40 ANNI DOPO: GLASER SPINGE SOUL IN SEDIA A ROTELLE, FOTO - Sta facendo il giro dei social la foto che vede Paul Michael Glaser, l’attore 73enne che vestiva i panni di Starsky nella serie tv girata dal 1975 al 1979, spingere la sedia a rotelle del collega David Soul, che ai tempi interpretava Hutch (clicca qui per vedere la foto). Dall’ultimo episodio sono passati 40 anni ma i due attori sono ancora amici e sono comparsi a Liverpool per partecipare alla fiera Comic Con, in compagnia del loro 'informatore' Huggy Bear (Antonio Fargas) e della loro immancabile quattroruote. Anche se cambiati nell’aspetto per via del tempo che passa, i due hanno mantenuto invariata la loro amicizia. L’affascinante Hutch non è più bello come ai tempi in cui faceva impazzire le donne ma può contare sull’aiuto dell’amico Starsky, pronto a dargli una mano spingendo la sua sedia a rotelle. David Soul, al momento sposato con la sua quinta moglie, vive a Londra e continua a coltivare la sua amicizia con Paul Michael Glaser, come dichiarato da lui stesso: “La cosa bella è che noi tre siamo rimasti molto amici, il che è una cosa davvero rara, e di questo sono molto grato. Ogni volta che ci incontriamo è come se non ci fossimo mai lasciati”. Sul set i due attori interpretavano due poliziotti in servizio presso la nona Stazione di Polizia di Bay City e prestavano servizio a bordo della celebre auto di Starsky, la Ford Gran Torino "Zebra Tre", caratterizzata da una striscia bianca che va da un lato all'altro della macchina.

