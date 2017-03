Striscia la notizia/ Ficarra e Picone che temi affronteranno oggi, 16 marzo 2017?

STRISCIA LA NOTIZIA, OGGI 16 MARZO 2017 - Una nuova puntata del tg satirico di Canale Cinque, Striscia la Notizia, ha inizio questa sera giovedì 16 marzo. In attesa di scoprire i nuovi servizi, vediamo cosa è successo ieri. La coppia di presentatori composta da Salvatore Ficarra e Valentino Picone entra in studio sulle note di The final countdown degli Europe ed accolto da un caloroso pubblico. Dopo l'anteprima dedicata alla cronaca e politica del Belpaese e lo stacchetto dalle sportive veline, Ludovica Frasca ed Irene Cioni, tocca alla poesia di Picone, oramai diventato momento immancabile nella trasmissione.

Ora tocca a Sergio Friscia nei panni di Beppe Grillo impegnato a smontare la polemica sul suo blog. Il leader del Movimento Cinque Stelle incontra ed interroga per le vie di Roma gli onorevoli Cesare Damiano e Giacomo Antonio Portas del Partito Democratico, l'onorevole Laura Ravetto di Forza Italia e Marco Rizzo del Partito Comunista. Capitan Ventosa ci parla di un immobile che non piace a nessuno tranne alle Belle Arti, nel comune di Corbetta, nella città metropolitana di Milano, un vecchio consorzio agricolo proprio nel centro del comune, acquistato nel 2004 da un privato non può essere in alcun modo ristrutturato. La sovraintendenza ha imposto infatti dei vincoli troppi restrittivi perché è un esempio dell'architettura italiana. Il sindaco Marco Ballarini spera che in poco tempo possa arrivare il via per poter cominciare i lavori e ridare così vita a questo edificio fatiscente.

Dopo il filmato divertente segnalato dal pubblico, tocca a Max Laudadio, tornato a parlare dei centri tricologici che prescrivono costose cure non necessarie ai proprio pazienti. Si tratta nella fattispecie di Dermes che stando ad alcuni video continua a dire falsità, questa volta però rivolte proprio a Striscia, accusata di aver falsificato le testimonianze. Pinuccio si è recato a Zapponeta, in provincia di Foggia, per parlare di un ponte a rischio a cui non viene sottoposta una manutenzione da una ventina d'anni.

Dopo la decisione di Luca Cordere di Montezemolo di lasciare i vertici di Alitalia, gli è stato dedicato un excursus della sua carriera, costellata di numerosi gaffes.

In vista delle prossime primarie del Partito Democratico, il tg satirico ha realizzato un breve video ispirato ad un film western, in cui Orlando è il buono, Emiliano il brutto e Renzi il cattivo. Valerio Staffelli è tornato ad occuparsi di parcheggi negli ospedali. Questa sera si è occupato del San Gerardo di Monza dove i posti riservati alle ambulanze sono occupati impropriamente da autovetture che non hanno il diritto di sostare. L'inviato di Striscia ha passato tutta la giornata a redarguire gli automobilisti che in barba al divieto sostavano nei parcheggi dedicati alle ambulanze. Come ogni mercoledì la puntata termina con la rubrica I Nuovi Mostri, che al primo posto vede la medaglia d'oro di scherma Bebe Vio intenta a lasciare un messaggio molto diretto a chi utilizza i social per insultare.

