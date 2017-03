THE LIBRARIANS 3/ Anticipazioni puntata 16 marzo: Cassandra diventerà un vampiro per salvarsi?

THE LIBRARIANS 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 16 marzo 2017, Paramount Channel trasmetterà due nuovi episodi di The Librarians 3, in prima Tv assoluta. Saranno il settimo e l'ottavo, dal titolo "... e la maledizione di Cindy" e "... e l'eterno quesito". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Eve (Rebecca Romijn) ed il resto della squadra notano che Flynn (Noah Wyle) si sta comportando in modo strano negli ultimi tempi e decidono di fare un intervento. Il Bibliotecario ascolta le lamentele di tutti, dalle accuse di Cassandra (Lindy Booth) di non valutarli abbastanza né di vedere il loro talento, alla mozione di Stone (Christian Kane), che ritiene di avere di fronte una persona ancora più difficile di quanto non lo sia persino lui. Lo destabilizza inoltre vedergli fare un passo avanti nella loro amicizia e due indietro. Il Colonnello invece manifesta il proprio rammarico nel vederlo auto-distruttivo e senza motivo. Il Bibliotecario li informa in seguito di un oggetto magico trafugato di recente, collegato con una predizione apocalittica. Stone avvisa poco dopo la squadra di aver scoperto che nello stesso luogo sono scomparsi centinaia di velivoli in momenti molto precisi della storia. Ha individuato nei nomi e nelle date di scomparsa, una sorta di ritmica che fanno pensare ad un componimento poetico. La stessa struttura corrisponde ad uno scritto di Carroll. Mentre si introducono in missione sotto copertura, Flynn si ritrova a creare un diversivo con Eve per allontanare i sospetti del personale. Ne approfitta così per farle una dichiarazione d'amore di fronte a tutti i presenti. Durante il volo, Stone, Cassandra e Jones raggiungono la cabina di pilotaggio, dove i due piloti scompaiono di fronte ai loro occhi. Dopo una gaffe alla Jones, la squadra si ritrova a dover tranquillizzare i passeggeri che si trovano a bordo, allarmati dalla voce del ladro, che annuncia l'imminente pericolo alla radio. Flynn riesce tuttavia nell'intento grazie allo spagnolo sfoggiato grazie ad anni di studio.

THE LIBRARIANS 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE 16 MARZO 2017, EPISODIO 7 "...E LA MALEDIZIONE DI CINDY" - I Bibliotecari indagano su un misterioso culto incentrato su Cindy Kroger, un reality show concorrente che è stato creato per rendere i partecipanti dei fanatici. Dopo che sia Flynn che Stone cadono vittime della magia, Jenkins deduce che Cindy sta usando un potente filtro d'amore a base di lacrime, seguendo una ricetta della dea Afrodite. Inoltre, con l'aiuto del personale DOSA, ha intenzione i lanciare un'arma chimica fatta con una pozione che le permetterà di prendere il controllo di milioni di persone. Jones, che è immune alla pozione a causa del suo vero amore per Cindy, la convince a fermare il lancio, solo per scoprire che la sua assistente Agnes intende prendere il suo posto. Jenkins arriveerà all'ultimo secondo con l'antidoto, ma Apep, che ha controllato Agnes tutto il tempo, riesce a sfuggire.

THE LIBRARIANS 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE 16 MARZO 2017, EPISODIO 8 "...E L'ETERNO QUESITO" - Nel Sud Carolina, un giocatore di golf e la moglie muoiono a causa di una combustione spontanea. Mentre Eve e Flynn scompaiono per una missione segreta, Stone, Jones e Cassandra localizzano il luogo del delitto ad una spa, in cui scoprono che i gestori sono dei vampiri. Cassandra ha inoltre dei legami con uno di loro, Estrella, che si offre di concederle la propria immortalità. Nel fratttempo, Jones e Stone scoprono che il centro benessere è costruito su un terreno pieno di meteoriti rari, che il fratello di Estrella intende distillare per creare un elisir in grado di costruire un esercito di vampiri.

