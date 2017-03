THE ORIGINALS 3 / Anticipazioni del 16 marzo 2017: che fine ha fatto Lucien?

THE ORIGINALS 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella terza serata di oggi, giovedì 16 marzo 2017, La5 trasmetterà un nuovo episodio di The Originals 3, in prima Tv per le reti in chiaro. Sarà il 16°, dal titolo "Da solo con tutti". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: tre giorni dopo gli ultimi eventi, Klaus (Joseph Morgan) si trova sempre più privo delle antiche energie. Ha trovato anche la lista con i nomi dei suoi più grandi nemici, famiglie di persone che ha ucciso nel corso di millenni e che ora potrebbero cercarlo per mettere in atto la loro vendetta. Elijah (Daniel Gillies) lo spinge a parlarne con Cami (Leah Pipes), ma quest'ultima non crede di poter essere ancora la sua terapeuta, dati i cambiamenti avvenuti nella sua vita. Oltretutto, non gli ha ancora perdonato di non aver ucciso Aurora (Rebecca Breeds) quando ne ha avuto la possibilità. La sua vita da vampira la fanno inoltre sembrare meno apprezzabile di quanto non fosse da umana e non è convinta di voler essere ancora una vampira. Fra gli avventori presenti, Klaus intravede poco dopo uno dei suoi più grandi nemici, Gaspar Cortez (Matt Cedeño), ma gli amici credono che abbia solo avuto una visione.. Intanto, Kol (Nathaniel Buzolic) si risveglia, ma il suo comportamento fa intuire a Davina (Danielle Campbell) che ritornare nel mondo dei vivi lo ha riportato ad essere lo spietato vampiro di un tempo. Non è tranquilla e teme che possa ucciderla, anche se il fidanzato promette che non le farebbe mai del male. La strega decide quindi di preparargli un anello solare perché possa muoversi in libertà. Raggiunge poi la villa dei frattelli Michaelson, dove Klaus l'attaca all'istante, ma Kol interviene in suo aiuto. I fratelli sono sconvolti nel vederlo di nuovo in vita e non si fidano della sua presenza in città, ma questo non vieta ad Elijah e Klaus di provare una forte felicità nel riaverlo al proprio fianco. I fratelli si rabbuiano solo quando Kol chiede notizie di Rebekah (Claire Holte), che impone gli vengano fornite di fronte a Davina. Nel frattempo, Marcel (Charles Michael Davis) viene informato di alcune misteriose scomparse fra i vampiri della Strige. Chiede quindi a Josh (Steven Krueger) di intercedere per lui presso Davina per scoprire la verità su quanto sta accadendo. Kol invece conclude che il sangue delle buste non gli basta più e che vuole nutrirsi alla vecchia maniera. Più tardi, Freya (Riley Voelkel) sfrutta la mappa per individuare i nemici di Klaus e scopre che solo Cortez è indicato in città. Il vampiro, infatti, sta costringendo Vincent (Yusuf Gatewood) a trovare un pezzo di quercia bianca con cui uccidere l'Ibrido. Klaus lo affronta tempo dopo in un locale, mentre parla con Cami, mentre Davina scopre che Hayley (Phoebe Tonkin) è responsabile delle scomparse dei vampiri. Ore dopo, la mannara rivela ad Elijah il proprio amore, ma anche che non può amarlo per via del ricordo di Jackson. Kol invece si sveglia quella notte in preda alla sete e viene avvicinato da Finn (Casper Zafer). Camille invece ammette a Vincent di essere ancorra innamorata di Klaus e di voler trovare Aurora per eliminarla per sempre.

THE ORIGINALS 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 16 MARZO 2017, EPISODIO 16 "DA SOLO CON TUTTI" - Freya non riesce a spiegarsi come Finn sia potuto ritornare in vita, ma sospetta che sia dovuto all'incantesimo fatto da Davina. Crede anche che sia il destino a volerli di nuovo insieme e che sia il momento giusto per ricucire gli strappi della famiglia. Kol però non crede di poter perdonare il fratello, visto che lo ha ucciso. Intanto, Sofya aggredisce Vincent e gli ruba il proiettile di quercia bianca che ha trovato in precedenza. Klaus e Hayley si trovano invece in viaggio con la piccola Hope, nel tentativo di preservarla da posibili minacce. Si fermano in un bar gestito da un amico della mannara, che la informa di un problema che sta vivendo Kayla, una ragazza per cui Hayley prova un particolare affetto e che sceglie di aiutare. Ore dopo, Sofya mette all'asta il proiettile, che attira l'attenzione di Marcel e che in seguito si rivelerà essere una pedina di Lucien.

