THE RING 3/ Da oggi al cinema il film diretto da F. Javier Gutiérrez con Johnny Galecki (16 marzo 2017)

THE RING 3, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (16 marzo 2017) - Da oggi, 16 marzo 2017, ritornerà nei nostri cinema un nuovo capitolo della saga The ring 3. Diretto dallo spagnolo F. Javier Gutiérrez, già regista del remake de Il Corvo, il film è uscito nelle sale statunitensi il 3 febbraio 2017, accolto da un buon successo di pubblico. L'horror vede la partecipazione di Johnny Galecki, direttamente dal cast di The Big Bang Theory, che interpreterà il ruolo di Gabriel. Inoltre ci sarà: Matilda Luz (nel ruolo di Julia); Alex Roe (Holt); Bonnie Morgan (che interpreterà la celebre Samara Morgan); Vincent D’Onofrio; Laura Slade Wiggins (Faith). Dal cast di The Vampire Diaries ci sarà Zach Roerig, che interpreta il ruolo di Carter.

THE RING 3, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (16 marzo 2017) - Siamo in Georgia, ad Atlante, ben tredici anni dopo il primo The Ring. Holt (Alex Roe) si distacca dalla fidanzata improvvisamente, così lei (Matilda Luz) decide di capire cosa stia succedendo. Scopre che il ragazzo si è appassionato ad una misteriosa credenza secondo la quale chi vede una certa videocassetta muore: è quella di Samara, la misteriosa bambina con doni psichici che fece impazzire sua madre. Nel corso delle sue ricerche Julia scopre che nel video c'è un film dentro il film, e cercherà così di venirne a capo grazie all'aiuto del professor Gabriel, interpretato da Johnny Galecki. L'uomo crede di poter capire l'universo parallelo che si nasconde in quella videocassetta e che gli appare molto più intelligente. Utilizzando i suoi studenti come una sorta di cavie, il professor Gabriel cercherà di avvicinarsi sempre più alla verità di Samara, ma non sarà così facile come crede lui.

THE RING 3, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: CURIOSITÀ (16 marzo 2017) - L'uscita di The ring 3 è stata bloccata ben 2 volte, nonostante la preparazione del film fosse stato annunciato già nel 2014: infatti doveva uscire il 1 aprile 2016, e poi ad ottobre 2016. Un ritardo dovuto allo scarso successo che ebbe il secondo capitolo della saga: The ring 2. Il primo capitolo della serie horror, datato nel lontano 2002 e diretto da Gore Verbinski, aveva incassato ben 120 milioni di dollari in Nord America, riscuotendo un grande successo ovunque. Fu un vero e proprio fenomeno, tanto che fu citato in serie televisive come The O.C. o I Griffin , nel cartone The Simpson. Vinse numerosi premi, tra cui i Mtv Movie Awards. Per riuscire a catturare il proprio pubblico per The ring 3, i produttori della Paramount Pictures hanno organizzato una candid camera che ha terrorizzato le persone: a White Plains, un sobborgo di New York, in un negozio di elettrodomestici, da una finta parete a forma di televisore, usciva Samara, proprio come nel film. Il video con le reazioni del pubblico è diventato subito virale, attirando l'interesse degli utenti e gli affezionati della saga. Una trovata di marketing sull'orlo della paura molto ben studiata.

