THE VAMPIRE DIARIES 8 / Anticipazioni puntata 16 marzo 2017: Seline è la sorella di Sybil!

THE VAMPIRE DIARIES 8, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 16 marzo 2017, Premium Action trasmetterà un nuovo episodio di The Vampire Diaries 8, in prima Tv assoluta. Sarà il quarto, dal titolo "An Eternity of Misery". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Sybil (Nathalie Kelley) entra nelle menti di Damon (Ian Somerhalder) e Enzo (Michael Malarkey) e li spinge a combattere l'uno contro l'altro. Impone poi al primo vampiro di uccidere Bonnie (Kat Graham), perché ha capito che è l'unica in grado di attivare l'umanità degli amici. In quel momento, Bonnie ha deciso di trascorrere la giornata con Caroline (Candice King), che è elettrizzata dalle nozze imminenti, mentre Stefan (Paul Wesley) e Alaric (Matthew Davis) cercano un'arma in grado di eliminare Sybil. Damon irrompe nella stanza, ma Caroline e la strega riescono a fuggire. Più tardi, il fratello contatta Stefan e gli comunica di trovarsi al Liceo, dove avrà l'ultima possibilità di salvarrlo, mentre Sybil si presenta di fronte alle due amiche. Damon gli chiede aiuto, perché la Sirena sta controllando i suoi pensieri e non riesce ad accedere i ricordi aggirando la sua interferenza. Sybil invece cerca di capire perché Bonnie sia così importante per i due vampiri e impone alla strega di scegliere chi fra loro sopravviverà. Le annuncia infatti che entro pochi minuti Damon e Enzo combatteranno fra loro fino all'ultimo sangue e se non sarà lei a scegliere, lo faranno loro. I tentativi di Stefan di fermare i due vampiri risultano vani e la lotta viene avviata alle 15 precise. Entrambi credono che sia meglio che l'altro muoia, mentre Bonnie frena di colpo con la macchina in modo da sbalzare all'esterno Sybil. Nel frattempo, in modo del tutto casuale Alaric scopre che l'arma ritrovata nelle segrete è un diapason, ma si rifiuta di mettere al corrente Seline (Kristen Gutoskie) della scoperta. Intuendo che i timori di Bonnie possano essere corretti, Caroline si presenta alla fabbrica per impedire che Stefan uccida Enzo, ma entrambi vengono tramortiti. Anche l'arrivo di Bonnie non ha alcun risultato ed è costretta a scegliere chi dei due salvare: Enzo. Sybil annuncia a quel punto di voler ordinare a Damon l'omicidio della strega, spingendo così il fidanzato a prendere una decisione e spegnere definitivamente la sua umanità. Dopo aver cercato nuovamente di uccidere Bonnie, Alaric riesce a contrastare Sybil con il diapason, ma Damon fugge affermando di non aver ancora terminato il lavoro per la Sirena. Quella sera, Damon raggiunge un'abitazione sicura, in cui continua ad ascoltare la voce di Sybil, che gli annuncia di voler cambiarree del tutto il suo cuore e mente. Damon si presenta quindi a Tyler (Michael Trevino) e lo morde.

THE VAMPIRE DIARIES 8, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 16 MARZO 2017, EPISODIO 4 "AN ETERNITY OF MISERY" - Molti secoli prima, Sybil ascolta dalla voce della sorella la favola di Arcadio, un sensitivo molto potente che finì per essere bruciato vivo a causa dei suoi poteri. Prima di morire, sfruttò le proprie abilità per reare l'Inferno, l'unico mondo in cui potesse trovare un po' di pace. Qualcosa, tuttavia, nei secoli iniziò ad andare storto ed il sensitivo venne assorbito dal maligno, che lo spinse a mettere in atto una sorta di vendetta. Nel presente, Sybil rivela a Stefan che la sorella non è altri che Seline, che in quel momento uccide Georgie per darlo in pasto a Arcadio, la divinità delle Sirene e creatura che si nutre della malvagità. Arcadio ha infatti donato i poteri distruttivi alle sorelle, in passato, così come a tutte le altre Sirene, che devono essere considerate le sue Ancelle sulla Terra. Intanto, Damon continua a cercare un oggetto per conto della Sirena e si imbatte nel padre di Matt, che aggredisce in pochi istanti. Il poliziotto però interviene a salvare il genitore e durante lo scontro, scopre che Damon ha morso Tyler.

