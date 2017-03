UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni 16 marzo: Niko accetterà la clamorosa proposta di Beatrice?

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 16 MARZO: QUALI SONO LE INTENZIONI DI BEATRICE? - Un posto al sole tornerà domani su Rai 3 riproponendo i problemi di Niko allo studio legale di Enriquez. Il giovane Poggi sarà ancora molto vicino a Susanna che vestirà i panni della perfetta migliore amica anche se tale relazione non sfuggirà all'occhio attento di Beatrice. Preoccupata che possa nascere qualcosa tra loro, la severa avvocatessa farà una proposta davvero sorprendente all'amante, mettendolo in grossa difficoltà. Quali saranno le sue intenzioni? A casa Del Bue i problemi non mancheranno: Mariella aveva frainteso le intenzioni di Guido, pensando che fosse pronto a farle la fatidica proposta di matrimonio ma sarà presto costretta a fare i conti con la dura realtà. Nel frattempo Vittorio faticherà a nascondere la sua preoccupazione, soprattutto dopo il duro confronto avvenuto con Luca in occasione della partita tra vigili urbani e poliziotti. Troverà il coraggio di testimoniare contro l'assassino di Antonio? Importanti novità riguarderanno oggi le sorti di Serena e il suo difficile rapporto con il padre: la moglie di Filippo sarà molto arrabbiata per la piega presa dalla sua frequentazione con Gigi Del Colle ma proprio quando affermerà di avere sbagliato a cercarlo, lui la contatterà. Avrà una proposta che la figlia non potrà rifiutare, di cosa si tratterà?

