UNA VITA/ Anticipazioni puntata 17 marzo: Acacias è in pericolo, Calanda porterà a termine il suo progetto?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 17 MARZO: ACACIAS E' IN PERICOLO! - Le modalità del piano di Calanda si faranno più chiare nella puntata di Una vita di domani, in programma su Canale 5 a partire dalle ore 14:10 circa. Ricordiamo che si tratterà dell'ultimo appuntamento settimanale con la telenovela spagnola che sabato non andrà in onda per lasciare spazio ad Amici di Maria De Filippi. L'amico di Martin, da lui conosciuto nelle Filippine, lo informerà degli ulteriori dettagli del suo progetto anarchico: uccidere un importante uomo politico a calle Acacias. Tale idea farà comprensibilmente preoccupare il fidanzato di Casilda, che conoscerà molte persone in questa zona. Per questo proverà a convincerlo a non andare fino in fondo in questo attentato, rifiutandosi di collaborare con lui. Ma sarà davvero così facile uscire pulito da una vicenda così delicata? Il sospetto che Martin potrebbe presto cacciarsi in grossi guai non mancherà così come la consapevolezza che l'ex soldato potrebbe non essere l'unico a soffrire nel caso di un così atroce attentato.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 17 MARZO: FELIPE NON SI SCONTRERA' CON CAYETANA - Le indagini relative alle vere origini di Cayetana e di Teresa sono entrate ormai nel vivo: se la dark lady di Una vita ha scoperto di essere la figlia di Fabiana e di essere stata scambiata con la vera Sotelo Ruz durante un terribile incendio, anche Teresa ha la verità chiara come non mai, soprattutto dopo avere rivisto il ciondolo che lei stessa aveva donato all'amica quando erano solo due bambine. Ma mentre Mauro e Teresa saranno più che mai decisi a trovare gli ultimi tasselli mancanti per smascherare la finta Cayetana, ci sarà qualcuno che farà un passo indietro: Felipe aveva aiutato la coppia in tutti i modi possibili, tanto da avere permesso alla maestra di entrare a calle Acacias in qualità di tutrice di Tano, ma non avrà nessuna intenzione di fare guerra a Cayetena. La pericolosità di quest'ultima sarà innegabile, così come le inevitabili ripercussioni contro i suoi nemici...

