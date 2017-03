UNA VITA/ Anticipazioni spagnole e italiane: Juliana e Leandro presto sposi, o forse no?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: LEANDRO E JULIANA PRESTO SPOSI, O FORSE NO! - Nella puntata italiana di Una vita di oggi, Juliana informerà Teresa che presto si sottoporrà ad una nuova visita per verificare la situazione del coagulo presente nel suo cervello. Ma quali sviluppi avrà questa vicenda? Chi di voi non vorrà conoscere ulteriori spoiler farà bene a fermarsi qui, se invece desiderate ottenere una buona notizia farete bene a proseguire, apprendendo che la madre di Victor potrà considerarsi completamente guarita. Per questo verrà meno ogni ostacolo per la sua felicità al fianco di Ramon, al quale deciderà di concedere subito un'altra possibilità. La storica coppia di calle Acacias riprenderà a frequentarsi, tanto che molto presto si sentirà profumo di fiori d'arancio. Il migliore amico di German si preparerà a chiedere a Juliana di sposarlo, ma un terribile attentato che devasterà il quartiere cambierà tutto. Maximiliano, in punto di morte, rivelerà all'amico di essere a conoscenza di un incredibile segreto relativo alle origini di Victor e ad una terribile bugia che Juliana ha mantenuto per troppo anni!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 16 MARZO: IL RICONGIUNGIMENTO DI FABIANA E CAYETANA - Sono puntate davvero appassionanti quelle che i telespettatori di Una vita stanno seguendo su Canale 5. In esse, infatti, Fabiana ha recentemente rivelato a Cayetana le sue vere origini anche se quest'ultima in un primo momento ha rifiutato categoricamente la possibilità di non essere una Sotelo Ruz. I ricordi si faranno sempre più chiari il lei, tanto da spingerla a presentarsi in piena notte davanti alla madre, dicendole di avere capito tutto, rivivendo l'incendio in seguito al quale è stata sostituita con la sua amica. Questo confronto oggi si allieterà di nuovi dettagli ovvero del vero nome della vedova di German ovvero Anita, oltre che delle motivazioni che avevano spinto la madre ad abbandonarla. La speranza di avere una vita migliore era stata per Fabiana più importante dell'amore per la bambina da lei messa al mondo. E a quanto pare l'obiettivo sembra proprio essere raggiunto!

