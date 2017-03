UOMINI E DONNE / Andrea Damante nel mirino della critica: la risposta dell’ex tronista (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: ANDREA DAMANTE RISPONDE ALLE CRITICHE – Andrea Damante pochi giorni fa ha pubblicato il suo singolo Always. Se il brano, da una parte, ha scatenato l’entusiasmo dei fans, dall’altra ha attirato le critiche di un giornalista de Il Fatto quotidiano che ha definito il brano qualcosa di imbarazzante. Di fronte alle critiche ricevute, l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di difendere la propria arte replicando ai microfoni di Novella 2000: “Il fatto che abbia trovato il tempo di ascoltare Always, di guardare il video e di documentarsi sulla mia esperienza lavorativa a Uomini e Donne, nonché sulla mia relazione con Giulia De Lellis, è un grande onore. Mai avrei pensato di essere recensito da un critico del suo calibro” – ha dichiarato il fidanzato di Giulia De Lellis che ha poi aggiunto - “Lo ringrazio per il tempo che mi ha dedicato […]. Lo dico davvero”. Nonostante le critiche negative, dunque, Andrea Damante si sente comunque fortunato non solo per riuscire a fare ciò che ama ma perché viene seguito anche da critici importanti.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: ANDREA DAMANTE STAR DELLA PUNTATA SPECIALE? – Sabato 18 marzo, in prima serata su canale 5, andrà in onda una puntata speciale di Uomini e Donne che vedrà i protagonisti più amati della trasmissione di Maria De Filippi cimentarsi in diverse prove artistiche per essere giudicati da una giuria d’eccezione. Tra gli ex tronisti che parteciperanno spicca Andrea Damante che è sicuramente uno dei più attedi. Deejay e oggi cantante con il brano Always, i fans di Uomini e Donne sperano di vederlo nei panni di cantante e ballerino. L’ex tronista veronese, dunque, sotto gli occhi della fidanzata Giulia De Lellis si trasformerà in una pop-star?

