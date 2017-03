UOMINI E DONNE / Anticipazioni: e se Luca Onestini scegliesse Giulia? Ecco cosa ne pensa una ex del programma

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO: EX CORTEGGIATRICE DICE LA SUA SUL PERCORSO DI LUCA ONESTINI E LA PROBABILE SCELTA - Nell'attesa di potere assistere alla puntata speciale di sabato sera dedicata alle Olimpiadi della Tv, vi allieteremo con del sano gossip riguardante i protagonisti del patinato mondo di Uomini e Donne: cosa succede durante il trono classico? Il VicoloDelleNews ha raggiunto in esclusiva Marcella Niespolo, ex corteggiatrice di Luca Onestini che ha saputo regalare un breve ed interessante spaccato legato al trono classico del giovane Mister Italia. Durante una delle ultime puntate, proprio Marcella aveva tirato in ballo la storia di Soleil e del suo ex ragazzo e, l'ex corteggiatrice ha chiarito molti punti di questa ed altre faccende. Marcella debutta raccontando di avere trovato Luca molto romantico durante il suo primo percorso da corteggiatore, ma poi: "Vedevo in lui un lato romantico che salendo sul trono è andato via via scemando. Che sia stato così solo per conquistare Clarissa l’ex tronista? Infatti ha deluso completamente le mie aspettative". Di seguito, così come vi anticipavamo, Marcella ha chiarito la sua posizione sulla faccenda di Soleil e dell'ipotetico incontro con l'ex fidanzato Andrea con tanto di bacio prima dell'inizio delle registrazioni. "Sono venuta a conoscenza del rapporto tra i due tramite amici in comune. Questi mi hanno riferito che si frequentavano ancora durante il programma. Inoltre il caso ha voluto che sentissi una telefonata di lei intenta ad organizzare la cena con lui. Non posso essermi inventata nulla, perché lei stessa in puntata afferma di conoscerlo e di ricevere ancora le sue telefonate. I suoi amici mi hanno riferito che la frequentazione è stata più lunga di quanto lei affermasse e che non si siano limitati ad un solo bacio. Ovviamente come ben sappiamo senza prove le chiacchiere se le porta il vento, Ed è principalmente per questo che sono stata attaccata dal pubblico", ha raccontato Marcella. Se Soleil non rientra nelle simpatie di Marcella, la situazione appare differente parlando di Giulia Latini considerata semplice e vera: "Penso che potrebbe essere una possibile scelta, anche perché rispetto all’altra corteggiatrice ha dato più certezze".

