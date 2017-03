UOMINI E DONNE/ Chi è Mattia Marciano? L’identikit del corteggiatore di Rosa (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO NEWS: ECCO CHI è MATTIA MARCIANO, IL CORTEGGIATORE NAPOLETANO DI ROSA PERROTTA - Da alcuni giorni, si sono già palesate in onda le prime dinamiche del trono rosa di Uomini e Donne. Desirèe Popper e Rosa Perrotta infatti, hanno fatto il loro esordio regalando i primissimi sviluppi sentimentali con le loro esterne ed i confronti faccia a faccia. Le due, si mostrano già nettamente differenti e per questo, oltre all'antagonismo evidente, sono già nate le prime divergenze in studio. Mattia Marciano, sembra essere il primo corteggiatore conteso da entrambe ma, mentre Rosa l'ha immediatamente scelto per la prima esterna, Desirèe non l'ha portato fuori per via dell'abbigliamento della prima puntata di presentazione. Per la tronista infatti, il giovane si era presentato vestito in maniera "coatta", tanto da bloccarla e farle fare marcia indietro di fronte ad un ipotetico tentativo di conoscenza. Mattia però, non ha perso tempo per evidenziare il comportamento forse un poco troppo superficiale della nuova tronista del trono classico di Uomini e Donne. Ma chi è Mattia Marciano? Scopriamo tutte le news sul corteggiatore attualmente più ricercato e cliccato del web. Il ragazzo è napoletano ed ha 25 anni e, oltre che per la sua bellezza, si è fatto notare in studio anche per la sua forte personalità. Nonostante in esterna abbia palesato fortissimo interesse nei confronti di Rosa, in studio però, ha avuto modo di confrontarsi duramente con Desirèe, palesando del chiaro interesse camuffato da "fastidio" e "antipatia". Il giovane ha studiato odontoiatria e da qualche anno lavora come dentista presso lo studio di famiglia insieme alla sorella ed il padre. Mattia però, si è distinto dagli altri oltre che per il caratterino schietto e sincero, anche per avere avuto in passato una relazione d'amore con Angela Masti, sorella della nota fashion blogger Chiara Nasti. Come proseguiranno le dinamiche del giovane corteggiatore? Desirèe si ammorbidirà portandolo in esterna oppure lui proseguirà la sua conoscenza esclusivamente con Rosa? Durante le puntate Mattia ha già evidenziato il desiderio di poter conoscere entrambe e quindi, a conti fatti, si attendono già numerose evoluzioni emotive degne di nota.

