UOMINI E DONNE / Clarissa Marchese e Federico Gregucci, presentazioni in famiglia: le nozze si avvicinano

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: NOZZE VICINE PER CLARISSA MARCHESE E FEDERICO GREGUCCI: PRESENTAZIONI IN FAMIGLIA – Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono sempre più felici e innamorati. La coppia di Uomini e Donne non potrebbe essere più serena e continua a cullare il sogno di convolare presto a giuste nozze. A quanto pare, il grande passo potrebbe essere più vicino del previsto. Attraverso i rispettivi profili social, infatti, l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne hanno annunciato di aver cenato in compagnia dei rispettivi genitori. Dopo pochi mesi di vita insieme, Clarissa e Federico hanno deciso di far incontrare i propri genitori. Si tratta di un passo importante per la coppia che, dopo la scelta a Uomini e Donne, ha sempre dato prova di essere unita e molto legata. Clarissa e Federico, così, si avvicinano alle nozze. La coppia, infatti, ha rivelato di voler coronare il sogno d’amore entro un anno e mezzo e di voler mettere su famiglia. Anche Eugenio Colombo, stando a quello che si legge su Gossip e Tv, dopo aver conosciuto Clarissa e Federico durante la registrazione della puntata speciale di Uomini e Donne, avrebbe consigliato ai due piccioncini di fare un figlio. L’ex tronista e l’ex corteggiatore seguiranno il consiglio del compagno di Francesca Del Taglia?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: LA VITA DI CLARISSA MARCHESE E FEDERICO GREGUCCI – Dopo essersi innamorati nello studio di Uomini e Donne e aver lasciato insieme il programma di Maria De Filippi, Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono diventati praticamente inseparabili. L’ex tronista e l’ex corteggiatore sono andati a convivere a Roma non riuscendo a stare lontani l’uno dall’altra. La quotidianità della coppia è fatta di cose semplici come una cena con gli amici o una serata sul divano di caso. Belli e innamorati, Clarissa e Federico sono soliti condividere con i fans i momenti della loro vita insieme. Ad oggi, i due formano una delle coppie più amate della storia di Uomini e Donne e i fans sognano per loro un futuro ricco d’amore. Per il momento, la coppia sta rispettando le aspettative dei fans. I due avranno una lunga vita insieme? Tutti si augurano di sì.

