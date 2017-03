UOMINI E DONNE / Claudio Sona e Mario Serpa, il ritorno di fiamma è vicino? (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: CLAUDIO SONA E MARIO SERPA PRESTO DI NUOVO INSIEME? – Claudio Sona e Mario Serpa torneranno insieme prima o poi? I fans di Uomini e Donne sperano di sì anche perché tra l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne c’è ancora un affetto profondo e sincero. Tra Claudio e Mario, la storia è finita da poco ed entrambi stanno cercando di andare avanti con le loro vite. Le strade dei due protagonisti della prima edizione del trono gay, però, continuano ad incrociarsi. Claudio e Mario, infatti, hanno partecipato alla registrazione della puntata speciale di Uomini e Donne che andrà in onda sabato 18 marzo, in prima serata su canale 5. Durante la registrazione, tra i due ci sono stati sguardi complici anche se, alla fine, Mario ha preferito andare via prima. Secondo quanto circola sui social, infatti, tra i due, sembra che quello che stia soffrendo di più per la situazione sia proprio il Serpa. I fans si augurano che i due possano ritrovare il feeling che li ha uniti sin dal primo incontro.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: CLAUDIO SONA E MARIO SERPA, I MOTIVI DELLA ROTTURA – Perché Claudio Sona e Mario Serpa si sono lasciati? L’ex tronista di Uomini e Donne ha davvero tradito Mario Serpa come aveva rivelato qualche giorno fa Novella 2000? A quanto pare no. Stando a quello che si legge sul sito Anticipazioni.tv, a spingere Claudio e Mario a lasciarsi sarebbero state alcune incompatibilità caratteriali. Tra i due, infatti, non c’è mai stata una parola fuori posto, una frecciatina o una battuta al veleno. Nonostante la fine della storia, tra Claudio e Mario c’è ancora un profondo affetto e soprattutto rispetto. I fans sono sicuri che l’amore tra i due non sia finito e che con il tempo riusciranno a recuperare il rapporto e a tornare insieme. Andrà davvero così? Non ci resta che attendere.

© Riproduzione Riservata.