UOMINI E DONNE / Eleonora Rocchini in ospedale? La foto che allarma i fans (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: ELEONORA ROCCHINI PREOCCUPA I FANS – Eleonora Rocchini è una delle protagoniste della scorsa stagione del trono classico di Uomini e Donne più amate dal pubblico. Bella, sincera, schietta e naturale, Eleonora Rocchini piace sempre di più ai fans che, di lei, adorano anche la sua ironia ma anche la sua riservatezza. Pur dedicando molto tempo ai social, Eleonora Rocchini cerca di proteggere la sua storia d’amore con Oscar Branzani. Contrariamente ad Andrea Damante e Giulia De Lellis, infatti, Oscar ed Eleonora non solo non sono più tornati a Uomini e Donne, rinunciando anche a partecipare alle varie puntate speciali ma pubblicano anche pochi scatti di coppia sui social. Una scelta precisa quella dei Branzini che preferiscono mantenere privata la sfera più intima della loro relazione. I fans apprezzano anche questo di Oscar ed Eleonora anche se, nelle ultime ore, è bastata una foto della Rocchini per scatenare il panico. Fortunatamente, però, non è successo nulla di grave.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: ELEONORA ROCCHINI STA BENE – Nelle scorse ore, su Instagram Stories, Eleonora Rocchini ha pubblicato una foto in cui aveva una maschera d’ossigeno. I fans, naturalmente, si sono immediatamente allarmati chiedendo notizie all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, di fronte alla preoccupazione dei fans, ha rassicurato tutti. “Tutto bene, solo un po’ di ossigeno perché oggi mi sono sentita la testa che girava, girava, girava, girava e rigirava la testa. Ho voluto immortalare il momento perché mia mamma aveva scommesso che sarei stata bella anche così, a me sembravo un extraterrestre simpatico e quindi…foto”. Un piccolo malessere, dunque, per la bella fidanzata di Oscar Branzani, sempre più impegnato professionalmente.

