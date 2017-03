UOMINI E DONNE / Gossip: Claudio Sona parla della rottura con Mario Serpa, ecco le sue dichiarazioni

UOMINI E DONNE, GOSSIP: CLAUDIO SONA PARLA DELLA SUA RELAZIONE CON MARIO SERPA E SVELA I MOTIVI DELLA ROTTURA - Claudio Sona e Mario Serpa dopo avere ufficializzato la loro rottura, hanno destabilizzato tutte le loro fan. Cosa è successo tra i due? In molti online parlavano di un presunto tradimento con l'ex fidanzato Juan ai danni del Serpa ma, ad oggi, non si è mai scoperto se l'indiscrezione di gossip possa corrispondere o meno alla verità. Proprio alcune ore fa però, l'ex tronista di Uomini e Donne ha voluto fare una diretta Instagram con i fan perché sentiva fortemente il bisogno di potersi spiegare con loro. Claudio ha raccontato di stare bene e di avere finito da poco di lavorare con sottofondo "Comunisti col rolex", l'album di Fedez e J-Ax. L’ex tronista veronese ha confidato anche di avere registrato la puntata dedicata alle Olimpiadi della TV consigliando alle fan di non perdersi l'appuntamento in onda questo sabato, 18 marzo a partire dalle 21.10 circa sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Claudio ha successivamente raccontato ai fan di essere positivo e di non avere tempo per pensare a nulla in particolare: "Sto macinando idee..." confida agli estimatori. Di seguito Sona ha confessato che il suo bicchiere è sempre pieno: "Mi spiace leggere tante cattiverie che entrano sul personale - esordisce Claudio in rifermento alla fine della storia con Mario Serpa - mi sembra un po' ignorante tutta questa cosa che si è creata". Di seguito Claudio ha affermato di farsi scivolare addosso molte cose ma alcune alterano l'umore: "Io e Mario siamo due persone grandi, riusciamo ad essere razionali. Fa parte della vita, due persone si conoscono e non si trovano... e non vedo perché due persone per forza debbano fingere. Basta parlarsi ed essere chiari... non è che siamo pazzi! Abbiamo fatto delle valutazioni, abbiamo due caratteri diversi. Ve lo dico perché tante volte c'è tanta cattiveria e non capisco perché! Fatevi una risata ogni tanto...". Di seguito Claudio Sona ha puntato il dito contro gli haters: "Se insultate la gente senza conoscerla siete messi malissimo!", afferma l'ex tronista dal ciuffo a banana (anche se ha confessato di avere intenzione di tagliare i capelli a zero). L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato che questa sera andrà anche a cena con due fan di Verona e successivamente ha confermato la sua positività ed entusiasmo. Se volete visionare il video per intero, potete cliccare qui.

