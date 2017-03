UOMINI E DONNE/ Verso le Olimpiadi TV: Valentina e Sossio come Gemma e Marco, ecco perché (Trono Over)

UOMINI E DONNE, TRONO OVER VERSO LE OLIMPIADI DELLA TV: ECCO COSA È SUCCESSO DURANTE LA NUOVA REGISTRAZIONE - Ieri pomeriggio presso gli Studi Elios di Roma, si sono registrate le nuove dinamiche televisive del trono over di Uomini e Donne con protagonista Gemma Galgani e compagnia bella. La dama torinese è in assoluto la partecipante più amata del programma ideato e condotto da Maria De Filippi da ormai 21 edizioni. La registrazione si è naturalmente aperta con un recall e la gioia di Gemma pensando di potere avere una nuova possibilità con Marco Firpo. La puntata è proseguita anche con la ipotetica consegna del tapiro a Tina proprio da parte di Gemma (in riferimento allo speciale di sabato 18 marzo in prime time). Secondo la dama, Marco è stato bloccato dalla volontà di poterci riprovare solo perché condizionato in studio da Tina Cipollari e Giorgio Manetti. Firpo però, esordisce affermando di averla invitata per Pasqua. Successivamente dichiara anche di pensarla molto spesso ma sotto un'ottica prettamente amichevole: sarà davvero così? Maria De Filippi ha quindi chiesto a Gemma se si aspettava una conclusione simile e così, la dama delusa afferma di volere del tempo per riflettere sulla proposta esclusivamente di amicizia da parte di Marco. Di seguito si sono palesate anche le nuove dinamiche tra Valentina e Sossio e lo spiccato interesse provato per il campano dopo aver partecipato alle gare di ballo di Amici insieme, durante le Olimpiadi della Tv. Valentina però, ha mostrato la volontà di un'amicizia, proprio come per Gemma e Marco: come finirà? La “coppia” però, ha voluto ugualmente concedere al pubblico presente in studio, lo stesso ballo che gli ha fatto conquistare la vittoria dello speciale delle Olimpiadi della TV dedicate alla categoria ballo di Amici. Durante la serata di sabato 18 marzo infatti, vedremo questo spaccato TV condotto da Stefano De Martino. In ultimo, sono proseguite le vicissitudini di Anna e Nino che hanno raggiunto il centro dello studio dopo un recall che narrava gli ultimi accadimenti: avranno chiarito oppure no?

