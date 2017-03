Una vita/ Video replica del 15 marzo: Cayetana ricorda tutto ma si rifiuta di vedere Fabiana

Una vita, video replica del 15 marzo: Nelle ultime puntate di Una Vita, Maximiliano, dopo aver ricevuta la lettera di minaccia e dopo essere stato aggredito, è riuscito a vincere contro il dottore che aveva imbrogliato Rosina, facendolo andare in carcere. Intanto, Cayetana è apparsa sempre più sconvolta a causa della confessione di Fabiana. Quest'ultima ha ormai deciso di partire e di lasciare Acacias per sempre, sebbene Casilda e Guadalupe abbiano cercato di convincerla a restare. Maria Luisa ha chiesto a Trini di tornare a casa Palacios, in quanto vorrebbe vedere Ramon felice al suo fianco. Nel corso della puntata del 15 marzo, Rosina invita a casa sua Susana e Juliana a cui racconta della minaccia ricevuta per l'articolo da lui scritto da Maximiliano contro i dottori imbroglioni. Intanto, Maximiliano pensa a tutte le persone che sono vittime dei medici imbroglioni e ne parla con Ramon e Felipe. Quest'ultimo gli da dei consigli importanti. Susana confessa a Ramon le brutte voci che girano su di lui e su Trini, che hanno ricominciato a vedersi dopo la morte di Lourdes. Il Palacios confida a Susana di non dare molta importanza alle voci che girano per Acacias. Ma soprattutto, Ramon le racconta che Maria Luisa è d'accordo con la loro relazione. Il Palacios riesce a zittire Susana, che fa i complimenti a Ramon per la sua storia con Trini e se ne va. Fabiana decide di andare a salutare Cayetana prima di partire. Ursula le apre la porta e le assicura che la sua padrona non ha intenzione di vederla. Appare anche Cayetana che le chiede di sparire per sempre dalla sua vita. Teresa chiede notizie a Felipe su Cayetana. L'avvocato racconta che è difficile smascherare una come Cayetana. Senza Mauro, secondo Felipe, per Teresa sarà impossibile cercare la verità. Servante decide di vendicarsi con Susana e le fa uno spaventoso scherzo. Intanto, Teresa decide di andare da Mauro, a cui chiede di tornare a collaborare. Nel frattempo, Casilda e Martin continuano a trascorrere delle serate insieme. Dopo essersi salutati, Martin viene raggiunto dal suo amico anarchico. Ramon fa una sorpresa a casa di Celia a Trini, organizzando per lei una cena romantica. Ma non solo: Ramon fa la proposta di matrimonio a Trini. Mentre quest'ultima accetta di ritornare ad essere la signora Palacios, Mauro e Teresa tornano ad elaborare piani per attaccare Cayetana. Quest'ultima, intanto, nei suoi sogni scopre cos'è accaduto dopo l'incendio della casa dei Sotelo Ruz. Fabiana avrebbe cercato aiuto a dei uomini, dichiarando che la bambina che portava tra le sue braccia era la figlia dei proprietari della casa e che sua figlia era morta. Cayetana decide di chiudere questa storia, andando in soffitta da Cayetana. CLICCA QUI PER VEDERE O RIVEDERE LA PUNTATA DEL 15 MARZO DI UNA VITA.

