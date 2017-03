Uomini e Donne / Anticipazioni registrazione 16 marzo: scintille in arrivo tra Desirèe e Rosa (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 16 marzo: Luca Onestini farà la sua scelta? - È prevista per le prossime ore una nuova registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne. Il sito ufficiale di Maria De Filippi lo ha appena confermato e l'attesa ora è tutta per scoprire cosa accadrà e quali saranno i protagonisti. Uno di questi è però già chiaro: Luca Onestini è sempre più vicino alla scelta che potrebbe arrivare anche oggi. È chiaro infatti che a giocarsi il cuore del bel tronista sono Giulia Latini e la molto discussa Soleil Sorgè che, nelle ultime settimane, si è però avvicinata anche a Marco Cartasegna. Il suo arrivo ha sicuramente destabilizzato gli equilibri che lo stesso Luca aveva creato e se questo potrebbe aver fatto capire al tronista di essere più interessato di quanto sembrasse a Soleil, dall'altra parte potrebbe invece aver determinato un avvicinamento alla rivale Giulia. Luca potrebbe essere arrivato, in questi giorni, alla comprensione di chi tra le due è davvero la donna che vuole al suo fianco.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 16 marzo: nuove scintille in arrivo tra Desirèe e Rosa - Se Luca Onestini è quello più vicino alla scelta, Rosa perrotta e Desirèe Popper sono invece agli inizi del loro percorso nello studio di Uomini e Donne. Sembra partita in quarta la modella e stilista brasiliana, apparsa a tutti più solare ed espansiva rispetto alla più riservata Rosa che, per ora, preocede con i piedi di piombo. Si prevedono infatti tra le due nuove scintille: le prime registrazioni che le hanno viste sul trono hanno infatti evidenziato una netta differenza caratteriale tra le due che ha causato confronti non sempre piacevoli e conseguenti battibecchi. Probabile inoltre che una delle due o entrambe sia rimasta affascinata da Mariano Catanzaro, che ha deciso di tornare in studio inizialmente per conoscere Rosa poi, insospettito dalla conoscenza pregressa con Alex, ha invece deciso di concentrarsi sul bel sorriso di Desirèe.

