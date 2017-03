Uomini e Donne Oggi / Anticipazioni: quale Trono va in onda? Trono Over, rottura tra Anna e Nino! (16 marzo)

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda il Trono Over: Anna e Nino vicinissimi all'addio (oggi 16 marzo 2017) - Giovedì di Uomini e Donne ancora dedicato al Trono Over. Va infatti in onda la seconda parte che, dopo il ritorno di fiamma tra Gemma Galgani e Marco Firpo, ritorna su Anna Tedesco. La scorsa settimana c'è stata una lunga discussione tra la dama e Nino, che si stanno frequentando ormai da un pò. Lui avanza molti dubbi soprattutto sul rapporto che Anna ha con Giorgio e del quale sembra non fidarsi. Dopo questa lite, Anna ha deciso di non rispondere ai suoi messaggi, poi però accorgendosi di sentire la sua mancanza, ha deciso di chiamarlo ma senza riscuotere successo. Gli ha poi inviato un importante messaggio ma Nino le risponde di non cvrederle, così Anna chiama la redazione e si sfoga non riuscendo a capire il perchè di questa reazione del cavaliere. Oggi in studio i due si ritrovano ma l'atmosfera è ancora molto tesa e dà inevitabilmente il via ad un nuovo battibecco, visto che Nino ripete le cose già dette sul rapporto con Giorgio.

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda il Trono Over: Nino mente ad Anna e lei chiude "Peggio di una coltellata!" - Lo scontro in studio continua e porta anche gli altri a dire la proprioa: per Sossio lui non è sincero e lo stesso vale per Gianni Sperti, che trova che le sue parole siano soltanto un pretesto per chiudere con Anna. La dama prende allora la palla in balzo per capire se è realmente questa la verità - "Ti ho anche chiesto di uscire con me dal programma, come fai a non fidarti?" - ma lui chiede più tempo e comprensione, poi però la bacia e le dice di tenere davvero a lei. Ma ecco arrivare la rivelazione dalla redazione: Nino aveva in verità deciso di chiudere con Anna per questi tanti dubbi, cosa che lascia la dama scossa. Anna lo lascia infatti lì e ammette che una coltellata avrebbe fatto meno male. Sossio si dispiace per lei, mentre Gianni Sperti dichiara che quindi il suo sospetto su Nino non era poi così lontano dalla realtà.

