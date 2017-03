AMICI 16 / Ed. 2017, anticipazioni e news: Lo Strego teme Morgan, nascerà l’intesa vincente?

AMICI 16, ED. 2017 ANTICIPAZIONI E NEWS: MORGAN INTIMORISCE LO STREGO, SARA’ L’ARMA VINCENTE PER LA VITTORIA? – Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura del Lo Strego nel serale di Amici 16. Dopo aver conquistato la maglia verde, i suoi sogni sono stati distrutti dal giudizio di Morgan che, pur avendolo preso nella squadra bianca per accontentare Boosta, ha espresso tutte le sue perplessità sul talento del giovane cantautore non riuscendo a vedere nel suo modo di cantare e nei suoi testi quell’originalità che è necessaria per ogni cantautore. Morgan, tuttavia, si è detto anche disposto a perlustrare il suo mondo per aiutarlo a trovare la sua strada. Nonostante le buone intenzioni del coach, Lo Strego non nasconde i suoi timori nel dover lavorare con Marco Castoldi. “Non è partito nel migliore dei modi il serale, speravo di averlo come direttore artistico ma non ci siamo ancora capiti, devo dimostrargli qualcosa. Ora spero di non uscire alla prima puntata e di far ricredere Morgan”, ha dichiarato Lo Strego rivivendo il suo percorso nella scuola. Sia Morgan che il giovane cantautore hanno tutte le buone intenzioni per lavorare bene insieme e regalare al pubblico delle belle esibizioni. Sarà, dunque, questa l’arma vincente della squadra bianca?

© Riproduzione Riservata.