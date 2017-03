AMORE E ALTRI RIMEDI/ Su La5 il film con Anne Hathaway (oggi, 17 marzo 2017)

AMORE E ALTRI RIMEDI, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 17 MARZO 2017: IL CAST - Amore e altri rimedi, il film in onda su La5 oggi, venerdì 17 marzo 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia del 2010 diretta da Edward Zwick (Jack Reacher: Punto di non ritorno, L'ultimo samurai, Blood diamond - Diamanti di sangue) ed interpretata da Anne Hathaway (Pretty princess, Les miserabiles, Il cavaliere oscuro - Il ritorno), Jake Gyllenhaal (Southpaw - L'ultima sfida, Lo sciacallo - Nightcrawler, Donnie Darko) e Hank Azaria (I puffi, Piume di struzzo, Una notte al museo 2 - La fuga). Anne Hathaway è un'attrice estremamente prolifica, che ha interpretato molte pellicole di grande richiamo come I segreti di Brokeback Mountain o Il diavolo veste Prada. Ha ricevuto una nomination all'Oscar come miglior attrice nel 2008, per il film Rachel sta per sposarsi. Ha vinto poi l'ambita statuetta nel 2013 per la sua interpretazione nel musical Les Miserables. Per lo stesso film ha vinto anche un Golden Globe, un premio BAFTA, un Satellite Award e un Screen Actors Guild Awards, facendo incetta di tutti i più ambiti riconoscimenti cinematografici a cui un attore possa ambire. Nel 2010 ha vinto anche un Emmy Award, come doppiatrice nella serie a cartoni animati The Simpsons. E' ambasciatrice internazionale di UN Women, agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei diritti delle donne. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

AMORE E ALTRI RIMEDI, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 17 MARZO 2017: LA TRAMA - Jamie Randall (Jake Gyllenhaal) è un rappresentante farmaceutico affascinante e di grande abilità. Fra i prodotti che deve pubblicizzare c'è anche il Viagra, e Jamie stesso è un grande donnaiolo. Durante il suo lavoro Jamie conosce Maggie Murdock (Anne Hathaway), con cui intreccia una relazione fatta di sesso occasionale. Maggie però conquista gradualmente il cuore di Jamie con il suo carattere schietto e sincero ma deciso. Maggie soffre del morbo di Parkinson però, e il suo futuro sembra condannato. Jamie non si arrende, e fa di tutto per trovare una cura per la malattia neurodegenerativa sfruttando i suoi rapporti con le industrie farmaceutiche. Maggie è rassegnata, ed è disposta ad affrontare serenamente ciò che le riserva il futuro. Questo disaccordo causa una profonda crisi nella coppia, che finisce per lasciarsi. Mentre Maggie e Jamie non si frequentano quest'ultimo riesce a fare carriera e diventare il rappresentante di una grande industria farmaceutica per tutta l'area di Chicago, continuando a cercare una cura per e un modo per riconquistare Maggie.

