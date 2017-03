AVANTI UN ALTRO/ Ilaria non vince. Chi giocherà oggi, 17 marzo 2017? Riassunto ultima puntata

AVANTI UN ALTRO, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, venerdì 17 marzo 2017) - Un'altra puntata di Avanti un altro, condotta da Paolo Bonolis, tornerà in onda questa sera, venerdì 17 marzo 2017, su Canale 5. In attesa di scoprire chi giocherà, vediamo il riassunto della puntata di ieri. Si inizia di consueto in maniera scoppiettante tra i saluti al pubblico e la presentazione del valletto di giornata: il signor Mario, del quale Bonolis è favorevolmente sorpreso per la sua prontezza. Si accomoda per giocare la signora Rosa e subito fa il suo ingresso l'avvenente Miss Claudia che presenta gli ospiti del salottino che sono: i gemelli, el tigre, la drag, la 50 e xxxl. La concorrente inizia ad elencare le meraviglie della terra di Puglia, ma viene simpaticamente interrotta dal conduttore che non vuole togliere ulteriore tempo al gioco, che purtroppo per Rosa dura solo il tempo di due domande. Il concorrente successivo è Diego da Padova che si dilunga leggermente con i saluti, salutando perfino il condominio. La domanda fattagli sui pipistrelli fornisce lo spunto a Iurghens per una delle sue battute demenziali e lo spunto al conduttore per interrogare sulla comprensione della battuta un ragazzo del pubblico, che infatti si dimostra un pò assente. La pescata è molto fortunata e, accompagnata dal forte entusiasmo degli uomini in studio, entra "La bona sorte", la cui domanda vale ben € 300.000. Diego non riesce a rispondere correttamente e si va avanti con il gioco ma, la prima risposta clamorosamente sbagliata su Bob Marley, spinge conduttori e giudici ad abbandonare lo studio. Le risposte successive sono corrette e si procede alla pesca del "pidicozzo" che fa tornare per la seconda volta "La bona sorte", ma per la seconda volta il concorrente sbaglia la risposta. Si procede comunque con il gioco e, dovendo scegliere un membro del salottino, viene scelto l' "Xxxl" che legge una domanda "birichina" tra l'ilarità generale. Dopo aver fornito la risposta corretta, Diego pesca € 10.000 ma decide di cambiare pescando poi € 50.000 e, decidendo di fermarsi, diventa campione di giornata. Al grido di "Avanti un altro!" arriva la spagnola Ilaria a creare scompiglio prima con la lingua e poi ballando una bachata con il maestro Laurenti. Il ragazzo che non aveva capito la battuta di Iurghens viene chiamato da Bonolis ad indossare l'attrezzatura da sub e a simulare un'immersione visto che le domande riguardano i sub. Ilaria, dopo aver risposto correttamente a tutte le domande, procede alla toccatina scaramantica del posteriore di Bonolis che le porta la somma di € 75.000, utile per guadagnare la postazione di campionessa di giornata. Arriva poi Giorgio che si proclama seguace di Osho, e canta una sua versione rivisitata de "O Sarracino" sul tema della meditazione. A lui il compito di chiamare un altro personaggio del salottino e sceglie "I gemelli" perché nell'aspetto gli ricordano proprio Osho, ma è costretto ad abbandonare lo studio. È il turno di Valentina da Torino (che si presenta mentre Bonolis mangia e distribuisce i dolci portati dal pubblico a Luca Laurenti) ma per lei suona la sirena dell'ultima domanda ed arriva "Il bonos", che le consente di raddoppiare l'eventuale cifra pescata, ma purtroppo non risponde correttamente alle domande. Ad Ilaria resta il titolo di campionessa di giornata e nel gioco finale ha 150 secondi di tempo per cercare di portarsi a casa il montepremi di € 175.000. Come è ormai risaputo il gioco consiste nel fornire al conduttore le risposte volutamente sbagliate alle sue domande, ma Ilaria è subito presa dall'emozione e sbaglia continuamente le stesse risposte riuscendone a dare davvero poche e lasciando in studio il cospicuo montepremi.

