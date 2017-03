Alessia Marcuzzi VS Simona Ventura / È scontro? La conduttrice dell’Isola dei Famosi vuota il sacco

ALESSIA MARCUZZI DELUSA DA SIMONA VENTURA PER COLPA DELL’ISOLA DEI FAMOSI 2017 – Alessia Marcuzzi e Simona Ventura, il presente e il passato dell’Isola dei Famosi, sono state le protagoniste assolute della scorsa edizione del reality. Ai microfoni di Maurizio Costanzo, nel corso dell’ultima puntata de L’intervista, Alessia Marcuzzi ha parlato per la prima volta della delusione subita proprio dalla Ventura. “Sono rimasta un po' male e gliel'ho anche detto in faccia" ha ammesso: "Perché ha fatto un paio di interviste in cui ha detto che da conduttrice non avrebbe fatto la lotta nel fango e altre cose. Le ho detto 'mi dispiace che tu abbia detto quelle cose. Primo perché mi conosci e lo sai come sono fatta, secondo perché nelle tue Isole sono successe cose forse ben più gravi della lotta nel fango". Durante l’avventura di Simona Ventura come naufraga dell’Isola dei Famosi 2017, infatti, Alessia Marcuzzi fu costretta a tirare fuori tutto il suo carattere per tenerla a bada e non lasciarsi sopraffare dal suo modo di fare. Oggi, tuttavia, dopo un chiarimento, tra le due il rapporto è tornato sereno. Alessia Marcuzzi, poi, in tutta la sua sincerità ha parlato anche della sua vita privata. Felicemente sposata con Paolo Calabresi Marconi, la Marcuzzi ha parlato anche del suo passato sentimentale ammettendo di aver anche tradito: “Si, ho tradito ma l'ho fatto sempre con colui che è poi diventato il mio compagno. Non mi è mai capitata una botta e via anche se mi sarebbe piaciuto". Una schiettezza quella della conduttrice dell’Isola dei Famosi che è piaciuta davvero tanto al pubblico.

© Riproduzione Riservata.