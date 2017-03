Andrea Damante DJ/ Uomini e donne, il critico stronca Always: "meglio asportarsi i timpani"

Andrea Damante cantante, il critico Michele Monina lo stronca: "Mi sono asportato i timpani" - Dj, tronista di Uomini e Donne, stilista e ora anche cantante: Andrea Damante corona il suo sogno musicale con "Always", il suo primo brano. Il primo singolo in cui lo sentiamo quindi cantare che non è piaciuto proprio a tutti. Una prima ma dura e importante stroncatura arriva da un famoso critico del Fatto Quotidiano, Michele Monina. “Le notizie sono due. Primo, l’ex tronista di Uomini e Donne, già dj, diventa cantante e pubblica un singolo electropop dal titolo Always che verrà distribuito in edicola col suo calendario e un suo poster. - esordisce il critico, che continua - Secondo, forte dei rudimenti medici e chirurgici acquisiti dall’aver visto tutte le stagioni di E.R. medici in prima linea, Dottor House e Grey’s Anatomy, grazie a un taglierino e un ferro da lana mi sono asportato i timpani, e ora soffro molto di meno". Sarcasmo pungente quello con il quale Monina introduce la sua opinione sul pezzo di Damante, da lui ritenuta "Una canzone inconsistente, con tanto di intermezzo clash, accompagnato da immagini pseudoviolente. Una roba che la senti e ti viene da rivalutare la discografia completa di Tiziana Rivale, sempre che ne esista una".

Andrea Damante cantante, il critico Michele Monina lancia una frecciatina anche a Giulia De Lellis - Per Michele Monina si tratta della "vittoria di Maria De Filippi sul mondo, il suo modo di umiliarci, deriderci, irriderci" e ancora non manca una frecciatina anche alla fidanzata di Damante "Nel video, però, ci fanno sapere, non c’è la storica fidanzata del nostro, ora considerata per ragioni che toglierebbero il sonno a Stephen Hawking una influencer, tale Giulia De Lellis". Insomma il critico ci va giù duro e fa cenno all'intero mondo di Uomini e Donne, ma la risposta di Andrea non tarda ad arrivare. Interpellato da Novella 2000, l'ex tronista si dice fiero di essere stato preso in considerazione da un critico del calibro di Monina: “Sì certo, è stato un onore per un dj come me. Monina è un giornalista noto, scrive di Mina, Celentano e di mostri sacri come David Bowie. Il fatto che abbia trovato il tempo di ascoltare Always, di guardare il video e di documentarsi sulla mia esperienza lavorativa a Uomini e Donne, nonché sulla mia relazione con Giulia De Lellis, è un grande onore. Mai avrei pensato di essere recensito da un critico del suo calibro.”

