Anticipazioni Il Segreto spagnole e italiane: Raimundo è sopravvissuto all'attentato

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: RAIMUNDO E' SANO E SALVO! - Con grande preoccupazione, i telespettatori spagnoli de Il Segreto hanno assistito al terribile scoppio avvenuto in occasione del matrimonio di Francisca e Raimundo. Quest'ultimo era rimasto intrappolato sotto le macerie e le sue sorti sembravano essere appese ad un filo. E' inutile aggiungere che la preoccupazione della Montenegro sarà altissima e ad essa si aggiungerà anche Emilia, sopraggiunta nel luogo dell'attentato per accertarsi delle intenzioni del padre. Per fortuna, i soccorritori riusciranno a trovare il patriarca Ulloa facendo la migliore delle scoperte: anche se le condizioni di Raimundo saranno molto gravi, l'uomo sarà vivo!. Le ferite non mancheranno e immediatamente verrà richiesto l'intervento del dottor Zabaleta che confermerà la preoccupazione delle condizioni di Raimundo: riuscirà a sopravvivere a questa ennesima dura prova? In attesa di scoprirlo, la Montenegro ed Emilia non perderanno l'occasione di scontrarsi duramente, discutendo sulle ripercussioni degli intrighi della ricca signora nella vita dei suoi cari. Se ne renderà conto anche Raimundo quando tornerà in sè?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 17 MARZO: LA SCOPERTA DI CAMILA - Sono più che buone le notizie per i telespettatori de Il Segreto che oggi potranno seguire ben due appuntamenti della loro telenovela preferita. Le vicende di Puente Viejo, infatti, andranno in onda sia alle ore 16:30 che alle ore 21:15 permettendo importanti novità negli sviluppi delle trame. Ampio spazio verrà dato, in particolare, alle indagini di Camila, che approfitterà dell'assenza di Hernando da casa per indagare indisturbata sul suo passato. Per questo entrerà nel suo studio, nonostante la proibizione del marito, e scoprirà dei documenti davvero sensazionali: il primo di essi riguarderà l'acquisto del Jaral, che Camila scoprirà essere stato effettuato a suo nome (e non a quello di Beatriz, diretta erede dei Mella). Ma la novità sulla quale la bella cubana rivolgerà soprattutto la sua attenzione sarà la data di nascita di Beatriz, che non coinciderà affatto con i Mella: per quale motivo la giovane è venuta al mondo prima del matrimonio di Jolanda e Gabriel? Si è trattato solo di una relazione iniziata prima del fatidico sì o ci sarà sotto dell'altro? Con questi dubbi in mente, Camila proseguirà nelle sue ricerche, sperando che esse possano farle chiarire una volta per tutte cosa stia nascondendo Hernando.

