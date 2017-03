BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane e italiane: esiste una donna disposta ad amare Wyatt?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: WYATT RITROVERA' L'AMORE? - Quale sarà il destino di Wyatt dopo la fine del suo matrimonio con Steffy? Per il momento neppure gli episodi di Beautiful in onda negli Stati Uniti sono in grado di dare una risposta a questa domanda, poiché il nuovo Thorne continuerà ad essere solo e triste senza una donna al suo fianco. E' stato lui a favorire il divorzio da Steffy, ammettendo di essere stato sconfitto e di volere un rapporto felice con il fratello, forse per la prima volta da quando si conoscono. Eppure, sebbene il figlio di Quinn abbia accettato la sconfitta vivrà con grande rammarico il matrimonio degli Steam, facendosi tirare su di morale da un bicchiere di vino. I più ottimisti avevano ipotizzato che Wyatt avrebbe trovato la felicità al fianco di Sally ma anche in questo caso Thomas potrebbe averlo preceduto. La Spectra si è infatti recata in Australia per raggiungere lo stilista, dimostrando di provare per lui qualcosa in più di una semplice infatuazione. Poco altro resta sul mercato: la solita Ivy, relegata a ruoli marginali, mentre Coco e Darlita sono troppo giovani per lo Spencer. Finirà per correre dietro nuovamente alla donna di un altro?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 17 MARZO: STEFFY CERCA SOLO UNA SCUSA? - La puntata di Beautiful di domani sancirà un improvviso cambiamento nel comportamento di Eric. Stanco di essere criticato da tutti i familiari, che continueranno a non accettare la sua relazione con Quinn, il patriarca Forrester deciderà di affrontare a viso aperto Steffy, esprimendole chiaramente il suo punto di vista. Secondo il nonno, la decisione della nipote di lasciare la casa che condivideva con Wyatt non sarà da attribuire a Quinn e al suo recentemente trasferimento alla villa. A suo avviso questa sarà soltanto una scusa per porre fine alla sua relazione con Wyatt, nella quale Steffy non ha mai creduto fino in fondo. In altre parole, la figlia di Ridge e Taylor è alla ricerca di una strategia per liberarsi del figlio di Quinn una volta per tutte, riprendendo la sua relazione con Liam là dove l'aveva interrotta qualche anno prima. Sarà un'opinione corretta? Da giorni anche molti dei telespettatori di Beautiful credono che sia questo il vero intento della Forrester....

