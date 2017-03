BELEN RODRIGUEZ / News: un nuovo anello per la showgirl, presto le nozze con Iannone? (oggi, 17 marzo 2017)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: SPUNTA L’ANELLO AL SUO DITO… NOZZE IN VISTA? (OGGI, 17 MARZO 2017) - L'amore tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone procede proprio a gonfie vele. La coppia formatasi la scorsa estate, dopo un periodo in "sordina" con poca esposizione mediatica al seguito, ha successivamente aperto le porte al gossip lasciando anche libero accesso al mondo dei paparazzi. Di recente infatti, Belen e Andrea sono stati pizzicati dall'occhio indiscreto dei fotografi di cronaca rosa e così, i baci appassionati tra i due sono finiti sull'ultimo numero di "Chi" in edicola dallo scorso mercoledì. I due piccioncini sono stati beccati insieme a Veronica Cozzani, mamma di lei e di Regalino Iannone, il padre del campione di MotoGp. Insieme ai quattro c'era anche il piccolo Santiago, il figlio dell'argentina nato dall'unione con il ballerino campano Stefano De Martino. La "famiglia allargata", così come riporta anche Novella 2000, è stata pizzicata dai paparazzi prima della partenza del motociclista per il Quatar. Andrea Iannone e Belen Rodriguez, dopo numerose voci di crisi, vivono il loro amore non solo alla luce del sole, ma anche perfettamente in sintonia, tra passione, coccole e baci appassionati a favore di camera. Proprio pochi giorni fa, la showgirl argentina aveva ribadito di avere finalmente trovato l'uomo della sua vita: "Posso dire che è un uomo eccezionale – ha detto a Vanity Fair - Lo dico davvero, ce ne sono pochi in giro così. Ha un’educazione solida, valori forti e il suo lavoro mantiene sempre alta l’adrenalina. Ho trovato finalmente uno che si prende cura di me". Guardando gli ultimi scatti, sembra proprio che la loro unione sia stata "benedetta" anche da Veronica. Nel frattempo, la showgirl argentina ha sfoggiato anche un nuovo e bellissimo anello, indossato proprio nell'anulare della mano sinistra: matrimonio alle porte? Come si dice, non c’è due senza tre… ma al momento, i fan della coppia attendono il secondo con trepidazione.

