Beautiful/ Video replica 16 marzo: Wyatt fa visita a Steffy per chiederle di tornare a casa

BEAUTIFUL, VIDEO REPLICA PUNTATA 16 MARZO: Nelle ultime puntate di Beautiful, Steffy ha deciso di lasciare Wyatt e di andare a vivere a casa di Thomas, in quanto non accetta la vicinanza di Quinn. Thomas, intanto ha iniziato a provare un forte interesse nei confronti di Sasha e insieme trascorrono molto tempo. Nicole ha scoperto la loro relazione e Sasha ha deciso di parlarne con lei, che inizialmente sembrava non essere d'accordo. Nel frattempo, Bill ha chiesto a Brooke di sposarlo. Non solo, lo Spencer le concederà le azioni della Forrester, di cui si dovrebbe poi impossessare Ridge. Katie consiglia la sorella ad accettare la proposta di matrimonio, mentre Ridge è apparso sconvolto, in quanto sembra tenerci ancora molto a Brooke. Nel corso della puntata del 16 marzo, Wyatt va a trovare Steffy a casa di Thomas e le confessa di rivolerla al suo fianco. Intanto, Thomas vorrebbe sapere come procedono le cose tra Liam e Steffy. Lo Spencer gli dice che tra loro va bene, ma ancora non stanno insieme. Nel frattempo, Quinn torna a lavorare alla Forrester. Pam e Charlie le fanno notare il fatto che nessuno approva la sua presenza all'interno dell'azienda. I due le chiedono di lasciare subito l'edificio. Non solo, Charlie le assicura che guarderà anche dentro la sua borsa. In quel momento, giunge Eric che appare felice e spensierato. Mentre Sasha si mantiene in forma e fa palestra, arriva Zende che le chiede se ha bisogno di una mano. I due parlano e Sasha confessa che sta frequentando Thomas. Liam è preoccupato per Steffy e Thomas annuncia che Wyatt ha perso la battaglia contro sua madre. Steffy conferma a suo marito non voler far ritorno a casa e il giovane Spencer le chiede di cercare di convincere, ancora una volta, Eric a lasciare Quinn. Mentre Sasha racconta a Zende cosa l'ha avvicinata a Thomas, Pam e Charlie cercano di far ragionare Eric. Ma ormai quest'ultimo sembra ormai troppo preso dalla Fuller, che cerca di conquistare Pam. Mentre Wyatt continua a discutere con Steffy, Eric si complimenta con Quinn per come sta affrontando la situazione. CLICCA QUI PER VEDERE O RIVEDERE LA PUNTATA DEL 16 MARZO DI BEAUTIFUL.

© Riproduzione Riservata.