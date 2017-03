CANI SCIOLTI/ Su Rai 2 il film con Denzel Washington (oggi, 17 marzo 2017)

CANI SCIOLTI, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 17 MARZO 2017: IL CAST - Cani sciolti, il film in onda su Rai 2 oggi, venerdì 17 marzo 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere thriller del 2013 diretta da Baltasar Kormákur (Everest, Contraband, The deep) ed interpretata da Denzel Washington (Barriere, I magnifici 7, Flight), Mark Wahlberg (Deep water - Inferno sull'oceano, Shooter, Ted) e Paula Patton (Mission Impossibile: Protocollo fantasma, Warcraft - L'inizio, L'amore in valigia). Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

CANI SCIOLTI, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 17 MARZO 2017: LA TRAMA - Robert Trench (Denzel Washington) e Michael Stigman (Mark Wahlberg) sono agenti della DEA in incognito, appena rientrati dal Messico dove avrebbero dovuto incontrare Papi Greco, un boss della droga locale. La missione erra convincerlo a vendere loro della cocaina, in modo da incastrarlo, ma purtroppo i due non sono riusciti nell'intento. Contro il parere dei loro superiori, Trench e Stigman decidono allora di rubare 3 milioni di dollari che il boss tiene in banca, in modo da utilizzarli per accusarlo di riciclaggio di denaro. Stigman ha però l'ordine, avvenuta la rapina, di eliminare Trench e consegnare i soldi alla Marina, di cui fa segretamente parte, per organizzare operazioni segrete. Quando i due si recano alla banca e mettono in atto il loro piano si trovano però di fronte a ben 43 milioni di dollari. Stigman, come da ordini, requisisce il denaro e lascia il collega per morto nel deserto. Questi è però soltanto ferito, e riesce a tornare a fare rapporto ai suoi superiori. Purtroppo qui scopre che nella banca rapinata, oltre ai fondi di Papi Greco, vi erano anche ingenti depositi appartenenti ai fondi neri della CIA, ottenuti facendo affari con i cartelli della droga messicani. Ora gli agenti del servizio segreto americano sono sulle tracce di Trench e Stigman, che credono ancora alleati, per recuperare i loro fondi, mentre i due sono braccati anche da Papi Greco. Arrivato dal suo capo Jessup, però, Trench lo trova morto, e la CIA ha già montato delle prove per incastrarlo dell'omicidio. Mentre Stigman è ancora alla macchia con i soldi, il cerchio attorno a Trenchman sembra sempre più stretto.

