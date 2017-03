CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA / Eliminati tre vip, Mara Maionchi show (prima puntata)

CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA, PRIMA PUNTATA 16 MARZO 2017: ELIMINATI E COMMENTI SU TWITTER La prima puntata di Celebrity Masterchef Italia ha visto già tre concorrenti eliminati: Enrica Guidi, Stefano Meloccaro e Serra Yilmaz. Restano quindi ancora in gara nove vip: Nesli, Maria Grazia Cucinotta, Elena di Cioccio, Alex Britti, Filippo Magnini, Antonio Capitani, Maria Passera, Roberta Capua e Mara Maionchi. Non c’è dubbio che quest’ultima sia risultata la più simpatica ai telespettatori, anche per via del suo parlare piuttosto colorito. Ha fatto una buona impressione, per la sua bravura, Filippo Magnini: uovo in camicia coi fiocchi per il pressure test e un tortino di patate che è piaciuto a tutti nella prova esterna. Anche Alex Britti sembra cavarsela bene e lo ha dimostrato con il pollo alla diavola nella prova esterna. Inoltre, ha cercato di cedere il suo posto in balconata a Roberta Capua, senza riuscirci. La presentatrice, ex Miss Italia, è apparsa un po’ la “prima della classe” e anche un pochino “viperetta” nei suoi commenti sugli altri concorrenti. L’eliminazione di Enrica per qualcuno è stato un brutto colpo, anche perché l’attrice aveva impressionato i giudici vincendo la prova della mistery box proprio all’inizio della puntata. Fiorello, invece, ha in modo piuttosto scherzoso, visto che ha parlato di programma truccato, espresso il suo disappunto su Twitter per l’eliminazione di Meloccaro. Nesli non è apparso in gran spolvero dietro i fornelli, mentre Capitani è stato un po’ rimproverato per non essere stato in grado di guidare al meglio la sua brigata. Non resta quindi che aspettare la prossima settimana per vedere se anche in quel caso vedremo ben tre vip lasciare la gara.

