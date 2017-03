Carmen russo/ Muevete, il nuovo singolo: "non diventerà una hit, ma spero vada bene!"

CARMEN RUSSO, LA SHOWGIRL PRESENTA IL NUOVO SINGOLO 'MUEVETE': 'NON DIVENTERA' UNA HIT MA SPERO VADA BENE' (OGGI 17 MARZO 2017) - Carmen Russo questa mattina è intervenuta ai microfoni di 'Radio Cusano Campus', per parlare del suo rilancio nel mondo della musica con il singolo 'Muevete'. "Mi piace fare sempre qualcosa di nuovo e di inaspettato, la mia casa discografica mi ha proposto questo brano che ritengo sia molto carino, senza troppe pretese" le parole di Carmen Russo che ha scelto di produrre il brano, senza ritenersi una grande cantante ma una donna di spettacolo. "Io cerco di mettermi sempre in gioco, è la mia filosofia di vita, si sa che mi piace la danza e Muevete rientra nei miei parametri. Non diventerà una hit ma spero vada bene" commenta Carmen Russo. Secondo la showgirl la televisione di oggi rispecchia pienamente i sentimenti della gente, ma non dovrebbe avere i programmi uguali, bisogna sempre variare, anche perché si litiga troppo mettendo da parte il vero spettacolo. "Io guardo sempre volentieri Striscia la Notizia, anche programmi su Fox Crime. Ho fatto un programma con Chef Rubio 'Il ricco e il povero' che mi è piaciuto molto". Carmen Russo ed Enzo Paolo hanno deciso di avere una bambina in età adulta, diventata una mamma a tempo pieno: "Maria è stata voluta, ci pensavamo da nove anni, non accetto gli atti egoistici: chi decide di avere un figlio lo fa perché lo vuole, non per piacere personale. Non pensiamo ad un fratellino, sono già stata miracolata, grazie anche alla medicina e a una mano dalla Madonna che mi ha aiutato, non pretendo di più" conclude Carmen Russo.

