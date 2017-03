Criminal Minds 12 / Reid in ostaggio in Messico! Anticipazioni del 17 marzo 2017

CRIMINAL MINDS 12, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di Fox Crime di oggi, venerdì 17 marzo 2017, andrà in onda un nuovo episodio di Criminal Minds 12, in prima Tv assoluta. Sarà il 13°, dal titolo "Spencer". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: la squadra indaga su un efferato delitto, in cui la vittima è stata ritrovata mutilata in un quartiere della città. Reid (Matthew Gray Gubler) arriva in ritardo sulla scena del crimine, a causa degli affari da sistemare a casa con la madre. Una volta sul posto, Garcia (Kirsten Vangsness) individua un'altra vittima, mutilata allo stesso modo e che così come il primo caso, è stata rintracciata in un locale. Entrambe si trovavano lì per sfogare le proprie frustrazioni in seguito a relazioni terminate. Una terza vittima, questa volta un gay, fanno sospettare infine il BAU che l'SI sia in realtà un omosessuale che stia uccidendo per una relazione terminata e che non ha ancora digerito. In quel momento, Mark Tolson (Ivan Hernandez) informa l'ex fidanzato della morte di Dale (Andrew Liberty), un ragazzo che entrambi conoscevano. Bill (Zachary Abel) continua a ribadire che fra loro è tutto finito e che ha bisogno dei suoi spazi, nonostante Mark affermi che hanno entrambi bisogno dell'altro. Emily (Paget Brewster) ipotizza alla fine che l'SI possa aver divorziato con il compagno di recente, ma Luke (Adam Rodriguez) nota che la ferita potrebbe essere recente. Quella sera, Mark osserva Bill con un amico, Wes (Remington Hoffman), che nutre dei dubbi sui suoi confronti. Una volta che l'ex fidanzato si è allontanato, convince l'amico a farsi offrire da bere solo per allentare le sue resistenze. Afferma anche di aver compreso gli errori fatti con Nick, prima che Wes inizi ad avvertire le prime vertigini. Dopo averlo ucciso, riesce a far fare all'ex fidanzato un passo in più verso la riappacificazione. Intanto, Garcia trova Nick (Keith Antone) come fidanzato di Wes e scoprono così che la sera prima si trovava a cena con Bill per consolarlo riguardo ad una relazione ossessiva. La squadra conclude che si tratta del loro SI, visto che Mark ha vissuto da bambino degli eventi traumatici riguardo alla macellazione degli animali, in cui ha appreso le tecniche per fare a pezzi le sue vittime. Bill scopre che l'ex marito lo ha seguito la sera precedente, ma solo quando viene legato realizza che Mark è l'assassino che circola in città. L'uomo lo aggredisce e riesce a tramortirlo, per poi annunciargli che gli farà sentire il suo stesso identico dolore. Il BAU arriva sul posto proprio nel momento in cui Mark prende la mannaia e cerca di uccidere il marito, che crede di essere al sicuro per via del loro vincolo matrimoniale. Reid lo informa invece che potrà testimoniare di quanto ha vissuto in prima persona. A fine caso, Reid ammette ad Emily di aver capito che la madre ha bisogno di cure che non può darle.

CRIMINAL MINDS 12, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 10 MARZO 2017, EPISODIO 12 "UN BUON MARITO" - In un inseguimento ad alta velocità lungo il deserto, la Polizia locale trova sul confine fra gli USA e il Messico un mezzo dentro cui vengono ritrovate eroina e cocaina per il valore di 20 mila dollari ed una grande mazzetta di denaro. Concludono che la persona che hanno arrestato sia un corriere della droga, ma che cosa dire del suo complice? Intanto, Reid è ancora sotto l'influenza di alcuni farmaci e tutto quello che riesce a ricordare è di essere andato in Messico per incontrare una donna di nome Rosa. Quest'ultima è in qualche modo collegata alla madre. La notizia di detenzione di Reid porta la squadra a chiedersi quali siano stati gli ultimi spostamenti dello scienziato da quando è andato a Houston per parlare con il medico della madre. Il loro primo sospetto è che Reid sia finito nel mirino di Peter Lewis, ovvero Mr Graffio, la cui campagna contro i profiler è ormai nota da diverso tempo.

