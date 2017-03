Eleonora Rocchini in ospedale/ Uomini e donne, foto con la maschera per l'ossigeno: ecco cosa le è accaduto

Eleonora Rocchini allarma i fan di Uomini e donne: in ospedale e con maschera per l'ossigeno, cos'è accaduto? - Grande preoccupazione per Eleonora Rocchini. La nota ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonchè fidanzata di Oscar Branzani alcune ore fa ha allarmato in fan con uno scatto che la mostrava provata e con tanto di maschera per l'ossigeno. I follower della ragazza, guardando il suo Instagram Stories, hanno allora temuto potesse esserle accaduto qualcosa di grave, ecco perchè allo scatto sono conseguiti tantissimi messaggi curiosi di scoprire cosa le fosse capitato, ai quali la Rocchini ha poi deciso di rispondere. “Tutto bene, solo un po’ di ossigeno perché oggi mi sono sentita la testa che girava, girava, girava, girava e rigirava la testa. - spiega la compagna di Oscar Branzani, che ancora aggiunge - Ho voluto immortalare il momento perché mia mamma aveva scommesso che sarei stata bella anche così, a me sembravo un extraterrestre simpatico e quindi…foto”. Tranquillizza tutti Eleonora con un messaggio che spiega che si è semplicemente trattato di un forte capogiro che l'ha portata a necessitare di alcune cure e un pò di ossigeno per riprendersi. Adesso Eleonora sta bene ed è tornata ai suoi impegni di sempre e alla sua bellissima storia - seppur non priva di alti e bassi - con Oscar Branzani.

© Riproduzione Riservata.