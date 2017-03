FABIO BASILE/ Il judoka alla corte di Antonella Clerici (Standing Ovation, 17 marzo 2017)

FABIO BASILE, IL JUDOKA OSPITE NEL PROGRAMMA DELLA CLERICI: LA CARRIERA SPORTIVA E LA MEDAGLIA D'ORO (STANDING OVATION, 17 MARZO 2017) - Tra gli ospiti di Standing Ovation, il gioco musicale condotto da Antonella Clerici su Rai 1, ci sarà anche Fabio Basile, uno degli sportivi più noti del nostro Paese. La sua popolarità deriva in particolare dall'essere stato il primo atleta italiano a vincere la medaglia d'oro alle ultime Olimpiadi disputate nel corso dell'estate a Rio de Janeiro. Nato a Rivoli, in Piemonte, nell'ottobre del 1994, Fabio Basile ha passato gran parte della sua vita a Rosta, all'interno di una famiglia di origini pugliesi. Sin da piccolo ha scoperto la passione per le arti marziali, dedicandosi in particolare al judo, all'interno di una palestra di Settimo Torinese, facendo subito vedere le doti da potenziale campione. Ha iniziato a farsi notare a livello internazionale nel corso del 2013, quando ha vinto la medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo e ai campionati europei juniores. La sua crescita agonistica è proseguita in maniera ininterrotta sino al 2016, quando il terzo posto riportato al campionato continentale, ma stavolta tra i seniores, gli ha dischiuso le porte della kermesse olimpica. Proprio in Brasile ha coronato la sua evoluzione, vincendo in maniera indiscussa la medaglia d'oro, la duecentesima nella storia delle spedizioni olimpiche italiane. Al termine della gara che gli ha consegnato la grande popolarità, ha affermato la sua incredulità, ma si è anche voluto togliere qualche sassolino dalle scarpe, ricordando come appena un anno fa fossero pochi a credere in lui. Proprio gli inviti a smettere arrivati da più parti, lo hanno però convinto a perseverare, aumentando i carichi di lavoro.

FABIO BASILE, IL JUDOKA OSPITE NEL PROGRAMMA DELLA CLERICI: DOPPIO APPUNTAMENTO QUESTA SETTIMANA (STANDING OVATION, 17 MARZO 2017) - Per quanto riguarda la sua vita privata, è stato fidanzato con la collega Sofia Petitto, con la quale ha anche vissuto per un certo periodo a Settimo Torinese. Un rapporto però terminato da qualche mese, proprio per la voglia di Basile di dedicarsi a tempo pieno alla sua carriera sportiva. Naturalmente l'impresa di Rio de Janeiro ha aumentato a dismisura la sua popolarità, come dimostra la recente partecipazione a Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci. Nel corso delle puntate dello spettacolo, Fabio Basile si è infatti esibito insieme a Anastasia Kuzmina, e la sua gara all'interno del programma continua: con queste, sarà protagionista del prime time di Rai 1 due volte questa settimana. La sua partecipazione a Standing Ovation sarà quindi l'ennesima occasione per lui di farsi conoscere dal grande pubblico televisivo e dare visibilità ad una disciplina come il judo di cui ci si ricorda solo quando porta medaglie al nostro Paese nelle grandi manifestazioni internazionali.

