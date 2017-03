FABRIZIO CORONA/ Al processo si difende con citazioni illustri, dal Papa a... (ultime notizie)

FABRIZIO CORONA A PROCESSO, SI DIFENDE CON CITAZIONI ILLUSTRI. DAL PAPA AL PRESIDENTE DELLA CASSAZIONE (17 MARZO 2017) - Di nuovo in tribunale Fabrizio Corona, l'ex re dei paparazzi accusato lo scorso ottobre per intestazione fittizia di beni, violazione delle norme patrimoniali e frode fiscale. Reati che lo hanno riportato in aula in seguito alla detenzione terminata nel giugno di due anni fa. Con una lunga difesa, il monologo in cui Fabrizio Corona è durato circa 45 minuti, in cui ha citato qualsiasi personaggio illustre potesse accorrere in qualche modo in suo aiuto. Da Giovanni Canzio, Presidente della Cassazione, a cui ha richiesto in modo velato di poter essere giudicato lontano dai riflettori, a Papa Francesco. Una citazione che ruota attorno ad una frase del Pontefice, in cui afferma che "quando uno si macchia di un delitto non si può smacchiare". Come sottolinea Il Fatto Quotidiano, la difesa di Fabrizio Corona ha comportato anche momenti di attacco e nolo solo di "parata". Nel mirino del dito accusatorio dell'ex boss dei paparazzi, la Dda e persino i testimoni, tanto ceh il Presidente Guido Salvini ha dovuto ricordargli che un comportamento simile gli avrebbe fatto guadagnare altre accuse. Nell'arringa, Corona ha anche giustificato il fatto di aver preferito tenere i soldi nascosti e quindi di spostarli dalle cassette di sicurezza a causa di un'aggressione subita nel luglio scorso.

