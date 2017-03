FRATELLI DI CROZZA/ Terza puntata: rivedremo Maurizio Mannoioni? Foto (oggi, 16 marzo 2017)

FRATELLI DI CROZZA, TERZA PUNTATA: RIVEDREMO MAURIZIO MANNOIONI? FOTO (OGGI, 17 MARZO 2017) - Si ride anche quest’oggi, venerdì 17 marzo 2017, su Nove, che in prima serata ci propone il terzo appuntamento con “Fratelli di Crozza”, il nuovo programma del comico genovese, da poco sbarcato sulla rete del gruppo Discovery. In queste prime puntate lo showman ci ha regalato grandi novità e meravigliosi classici che già avevamo imparato ad apprezzare su La7: abbiamo fatto conoscenza della sua versione di Antonino Cannavacciuolo ma abbiamo anche ritrovato il mitico naplam51, abbiamo rivisto Marchionne ma abbiamo anche scoperto quanto è bravo Crozza a vestire i panni di Maurizio Belpietro o in quelli dell’esponente PD Michele Emiliano. Come accadeva con i muppetts, il comico genovese è tornato a interpretare più personaggi contemporaneamente ma questa volta lo ha fatto per farci vivere le atmosfere della parodia di “Linea Notte”, il programma di Rai Tre, che in questa versione non è condotto da Maurizio Mannoni ma bensì da Maurizio Mannoioni, che svagatamente e senza troppa convinzione intervista gli ospiti e chiede il parere degli opinionisti in collegamento, anch’essi interpretati da Crozza. Molto probabilmente li rivedremo anche nella puntata di stasera, come sembra lasciare intendere il post pubblicato ieri sera su Nove che mostra per l’appunto il comico genovese nei panni di “Mannoioni”: clicca qui per vedere il post.

