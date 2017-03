GIACOMO URTIS VS PROF LORENZETTI / Chirurgia estetica a Pomeriggio 5: “Sei un imbroglione, ti querelo!”

GIACOMO URTIS VS PROF. LORENZETTI, CHIRURGIA ESTETICA A POMERIGGIO 5: ACCUSE SHOCK E POLEMICHE IN DIRETTA - Lo scontro televisivo tra Giacomo Urtis e il Prof Lorenzetti ha avuto luogo durante il corso della seconda parte di Pomeriggio 5, il rotocalco Mediaset condotto da Barbara d’Urso. Parlando di nuovi metodi choc per ringiovanire senza l’ausilio di bisturi, il chirurgo estetico dei Vip ha avuto modo di provare delle tecniche innovative sul volto dell’ex gieffina Guendalina Tavassi. Urtis e Lorenzetti però, hanno immediatamente iniziato la nuova guerra televisiva accusandosi a vicenda. Giacomo Urtis ha nuovamente ribadito di essere specialista in dermatologia e chirurgia estetica. “Non esiste alcuna specializzazione in Italia, tu non hai il titolo", replica il Prof. “All'università lei non la conoscono nemmeno... professore di che? Si vergogni!", controbatte Urtis ma Lorenzetti non ci sta: "Io querelerò Urtis perché sta dicendo il falso. Non sei specialista in chirurgia, sei laureato in medicina e chirurgia e specializzato in dermatologia". Dopo aver mandato in onda la clip su Guendalina Tavassi, lo scontro prosegue: “Non serve a niente, è un imbroglio! E’ una truffa… come ve lo devo dire? Una paziente come Guendalina è bellissima… a che serve?”. Il chirurgo ha usato un ago cannula sulla Tavassi ma il Prof sbotta: “Tu non sei specialista in chirurgia plastica, ci vuole un titolo! Parla di dermatologia…”. Mister Italia è invece a favore di qualche piccolo ritocco ma senza esagerare. “Una come Guendalina non deve fare nulla…” continua a sostenere il Prof Lorenzetti. “Sei un imbroglione, la devi finire… non siamo all’Isola dei Famosi, stiamo parlando di chirurgia, sei un ignorante!”. “Non è assolutamente professionale da due medici questo comportamento” chiosa in ultimo l’ex corteggiatrice Giulia De Lellis.

GIACOMO URTIS VS PROF. LORENZETTI, CHIRURGIA ESTETICA A POMERIGGIO 5: GLUTEI A DIAMANTE CONTRO TECNICHE TRADIZIONALI - Giacomo Urtis e il Prof. Lorenzetti si scontreranno anche quest'oggi durante la seconda parte di Pomeriggio 5: cos'ha combinato il chirurgo estetico dei Vip? Attualmente Urtis è tornato in pista dopo la sua partecipazione durante la 12esima edizione de L'Isola dei Famosi 2017 e, nel corso della sua breve parentesi televisiva, ha avuto modo di creare pochissime dinamiche interessanti (se non qualche sporadica cattiveria gratuita contro gli altri naufraghi). Non è la prima volta che Barbara d'Urso ospita in studio i due chirurghi estetici e, esattamente come in passato, avranno anche oggi modo di scontrarsi per via di un modus operandi nettamente diverso. Urtis è un fervido sostenitore dei glutei a diamante, una particolarissima liposcultura per rendere il fondoschiena proprio perfetto! Secondo il Prof Lorenzetti però, questa tecnica non avrebbe alcun fondamento scientifico. Giacomo Urtis però, è diventato noto non solo per essere il "mago" delle punture vip, ma anche per aver testato i trucchi della chirurgia estetica direttamente sul suo corpo decisamente scolpito e non privo di ritocchi. Durante il precedente scontro tra Giacomo Urtis ed il Prof Lorenzetti, l'ex naufrago era appena intervenuto sulla pratica della scultura muscolare per disegnare tutti i muscoli. A breve vedremo un nuovo scontro televisivo tra il chirurgo estetico 2.0 e il Prof Lorenzetti e le sue tecniche tradizionali ma estremamente sicure: voi da che parte state? Chirurgia estetica esasperata ed a tratti invasiva oppure interventi atti all’accettazione del proprio fisico? Il nuovo dibattito sta per prendere il via nella seconda parte di Pomeriggio 5 in quanto, come da tradizione, Barbara d’Urso ha aperto i battenti del nuovo appuntamento con la lunga parentesi dedicata alla cronaca nera.

