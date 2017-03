GOSSIP UOMINI E DONNE / Teresa e Salvatore rifiutano il primo invito e poi… si scagliano contro la redazione?

UOMINI E DONNE, GOSSIP: TERESA CILIA E SALVATORE DI CARLO CONTRO LA REDAZIONE? LE DICHIARAZIONI - Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo contro Raffaella Mennoia e la redazione di Uomini e Donne? La puntata speciale delle Olimpiadi della TV che vedremo in onda domani, sabato 18 marzo 2017, oltre alle emozioni, ci regalerà sicuramente una bella scorpacciata di polemiche e presunte indiscrezioni. Tanti i protagonisti che rivedremo in scena alla corte di Maria e, tra prove di canto e ballo e divertenti duelli televisivi, alcuni fan del programma hanno espressamente chiesto più di una volta il motivo dell'assenza di alcuni personaggi che hanno reso unico il programma ideato e condotto da Maria De Filippi da ben 21 edizioni. Come mai Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo non saranno presenti domani sera su Canale 5 a partire dalle 21.10 circa? La coppia più innamorata della televisione italiana ha avuto modo di rivelare la verità ai fan che chiedevano insistentemente delle spiegazioni online. Ecco perché, su Instagram hanno voluto lanciare alcune evidenti "frecciatine" nei confronti della redazione di Maria. Già durante il corso dello speciale di San Valentino, Teresa e Salvatore erano stati tirati in ballo dai fan per la loro assenza: hanno rifiutato oppure non sono stati invitati? Nel corso della passata occasione infatti, a quanto pare i due piccioncini non avrebbero accettato l'invito: oggi invece cosa è successo? Per quanto riguarda le Olimpiadi della TV sembra che l'invito non sia arrivato dal principio. Questo è ciò che hanno rivelato Teresa e Salvatore dopo le insistenti domande da parte dei fan. “Non sono stato invitato e sinceramente non mi interessa il motivo. Se a voi risulta altro… non so che dire a tutte queste persone", ha scritto Salvatore su Instagram. Se il primo invito è stato rifiutato, per quale motivo la redazione di Uomini e Donne avrebbe dovuto invitarli nuovamente? Fateci sapete la vostra opinione in merito!

