Gianni Sperti/ L'opinionista di Uomini e Donne lancia la frecciata a Paola Barale e Raz Degan?

Gianni Sperti, Frecciatina al veleno dell'opinionista di Uomini e Donne: parole per l'ex Paola Barale? - Una frecciatina social di Gianni Sperti sta, nelle ultime ore, sollevando grande curiosità, soprattutto da parte di chi crede che sia indirizzata alla sua ex. È stata una grande emozione per molti telespettatori assistere all'incontro tra Raz Degan e Paola Barale all'Isola dei Famosi. La produzione ha concesso alla coppia una notte insieme e il riavvicinamento è stato inevitabile. Una frase della Barale ha però suscitato molta curiosità e anche qualche commento all'indirizzo dell'altro noto ex della "Bionda": Gianni Sperti, per l'appunto. "Raz è stato, è e sarà sempre il grande amore della mia vita" queste le parole con le quali la Barale ha descritto il suo sentimento per Degan; ma in molti si sono allora chiesti: e Gianni Sperti, con il quale Paola è stata sposata? Ecco che sono allora fioccati i commenti sui social del noto opinionista di Uomini e Donne che sembra aver voluto finalmente dare la sua risposta.

Gianni Sperti risponde alle dichiarazioni di Paola Barale all'Isola dei Famosi? Il sospetto dei fan - "Consiglio dose massiccia perché ricco di "fosforo" utile dopo una certa età!" scrive su Instagram Gianni Sperti, frase affiancata all'immagine di un pesce. Se ad una prima occhiata pare difficile comprende a chi sia rivolta la frecciatina dell'opinionista, proprio ripensando alla vicenda Barale-Raz e ai commenti di alcuni telespettatori nasce l'idea che possa essere la risposta da molti attesa. La foto del pesce (ormai simbolo dell'Isola e di Raz, viste le sue abbondanti pesche) unita alla frase ha portato i follower a credere che si tratti della reazione di Sperti alle parole dette dall'ex moglie all'Isola dei Famosi. Possibile? È chiaro che le dichiarazioni dell'opinionista di Uomini e Donne possano essere rivolte anche a qualcosa che è totalmente distante da questa situazione sulla quale, probabilmente, potrebbe non aver voluto esporsi.

© Riproduzione Riservata.