Giulia Calcaterra/ Dopo l'Isola dei Famosi attacco a Raz Degan e Samantha De Grenet!

Giulia Calcaterra ancora contro Raz Degan e Samantha De Grenet dopo l'Isola dei Famosi - Giulia Calcaterra è tornata dall'Isola dei Famosi con un pò di sassolini da togliere. Il primo riguarda Raz Degan, con il quale l'ex velina non ha mai avuto un grande rapporto e con il quale anzi ci sono stati un pò di screzi. Lopinione su di lui rimane infatti la stessa: "Raz Degan che è stato un personaggio creato indirettamente da noi per quanto ne abbiamo parlato. - svela nel corso di un'intervista a Velvetgossip - È riuscito a manipolarci ed è stato un abile giocatore. Poi ovvio che la sua immagine da solitario è più credibile magari della mia. Se avessi deciso io di separarmi dal resto del gruppo non penso avrebbe avuto lo stesso effetto che ha avuto il suo gesto". A giocarsela male, secondo la Calcaterra, è stata però Samatha De Grenet: "Ha iniziato bene, poi però si è persa. - confessa l'ex naufraga, che ancora aggiunge - Ha molta paura delle nomination, così si nasconde dietro agli altri. Va dove tira il vento".

Giulia Calcaterra dopo L'Isola dei Famosi: com'è andata col fidanzato Diego Dario? Il chiarimento - Non si aspettava di uscire così presto la bella Giulia Calcaterra dall'Isola dei Famosi, come lei stessa conferma nel corso dell'intervista: "In realtà non me l'aspettavo. Pensavo potesse uscire Simone a causa dei problemi legati alla fame o Moreno per il litigio avuto con Massimo Ceccherini. - spiega l'ex naufraga che ancora chiarisce - In realtà sono stata eliminata solo per un 3 per cento di scarto, quindi un pugno di voti. Il litigio con Raz Degan ha influenzato sicuramente il pubblico, visto che lui è un personaggio davvero forte". Ma com'è andato il suo ritorno a casa? Come si è conclusa la discussa storia con il fidanzato Diego Dario che sembrava volesse lasciarla? Giulia allontana le preoccupazioni e chiarisce: "So solo che una volta rientrata in Italia l'ho trovato ad aspettarmi a braccia aperte".

© Riproduzione Riservata.