IL FIORE DEL MIO DESERTO/ Su Cielo il film diretto da Pedro Almodovar (oggi, 17 marzo 2017)

IL FIORE DEL MIO SEGRETO, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 17 MARZO 2017: IL CAST - Il fiore del mio segreto, il film in onda su Cielo oggi, venerdì 17 marzo 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere commedia dal titolo originale La Flor de mi secreto, realizzata in Spagna nel 1995 prodotta da Esteher Garcia in collaborazione con Esther Garcia e diretta dal noto regista Pedro Almodovar che ha anche curato il soggetto e la sceneggiatura. Nel cast sono presenti Marisa Parades, Carme Elias, Juan Echanove e Rosy De Palma. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL FIORE DEL MIO SEGRETO, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 17 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato a Madrid dove vive e svolge la professione di psicologa una donna di nome Betty (Carme Elias) che è alle prese con alcuni giovani medici ai quali sta aiutando ad affrontare il momento delicato di dover parlare con i parenti di persone in coma circa eventuali trapianti. Tuttavia nonostante questo ruolo così delicato ed importante, Betty viene disturbata dalla sua migliore amica Leo Macias (Marisa Paredes) che è in piena crisi a causa dell’assenza del marito Paco che si trova a Bruxelles come ufficiale della Nato. La donna confessa all’amica di avere una sorta di ossessione per alcuni stivaletti che il marito gli ha regalato e che ha indossato ma che non riesce più a togliere. Betty vorrebbe provare a fare qualcosa per lei o quanto meno per distrarla da questa situazione, così decide di farle conoscere un direttore editoriale di nome Angel (Juan Echanove) sapendo di come lei ami scrivere. Angel sembra subito interessarsi ai suoi lavori e le chiede anche di creare un editoriale su di un’importante autrice di romanzi rosa di nome Amanda Gris che in realtà è lo pseudonimo di Leo Macias. La donna però si arrabbia moltissimo e se ne va. Tuttavia nonostante Angel la informi successivamente che ha scritto lui stesso un editoriale in cui elogia moltissimo Amanda Gris, questa è molto presa dalle sue questioni amorose essendo tornato in licenza suo marito Paco. Questo incontro tanto desiderato da Leo, finisce per deludere tutte le sue aspettative in quanto Paco la lascia e le chiede il divorzio. La donna è disperata, prende allora dei pesanti sonniferi dai quali però si sveglia grazie alla telefonata con sua madre e ad una bella doccia fredda. Ciò nonostante Leo è ancora un po’ stordita così senza neanche rendersene conto si ritrova in mezzo alla strada dove per fortuna la trova Angel che la ospita a casa sua. Quando però l’indomani torna a casa, trova la sua amica Betty che le confida che è lei stessa ad avere una relazione con suo marito Paco. Leo è delusa, decide allora di andare a vivere da sua madre.

