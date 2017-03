IRON FIST/ Anticipazioni, anteprima Netflix del 17 marzo 2017: il quarto supereroe della Marvel è arrivato!

IRON FIST, ANTICIPAZIONI PUNTATE 17 MARZO 2017: LA SERIE - La grande attesa dei fan della Marvel è finalmente terminata: in anteprima, Netflix metterà a disposizione per i suoi utenti la prima stagione di Iron Fist. L'ultimo capitolo della saga a fumetti rinfoltisce le fila dei supereroi, scendendo sul campo con una storia particolare che ci parla innanzitutto di Danny Rand, il protagonista. Interpretato da Finn Jones, ritorna dopo diversi anni nella città natale per incontrare il magnate di una società. Scopre però che è morto e che tutti credono che lui stesso sia deceduto da ormai molti anni. Danny cercherà di ripristinare i contatti con la sua famiglia ed il suo passato, oltre che di riappropiarsi dell'eredità che gli spetta leggittimamente. Grazie alla sua grande padronanza del kung fu, realizzerà entro poco che la società in cui vive è corrotta e sceglierà di combattere il crimine. A questo si aggiunge un potere particolare: Danny è in grado di evocare la potenza devastante del fuoco di Iron Fist. Nata dalla penna di Scott Buck, il nuovo show della Marvel si arricchirà di un crossover con The Defenders. Tredici gli episodi che ci accompagneranno attraverso la scoperta di una delle serie più criticate del momento. Dalla scelta di Jones come protagonista, visto poco strutturato per incarnare l'essenza del supereroe, fino agli effetti speciali considerati non all'altezza dei capitoli precedenti di successo. Nei giorni scorsi, lo stesso attore protagonista si è voluto fermare di fronte alle critiche ricevute, sottolineando in conferenza stampa di come Iron Fist sia nato come prodotto per i fan del fumetto e delle tecniche narrative. Per questo motivo, secondo il suo punto di vista, non potrà mai incontrare gradimento nel pubblico di massa, che preferisce dirigersi normalmente verso serie comedy o similari. Iron Fist si va quindi ad aggiungere a Daredevil, osannato dalla critica e prodotto giudicato "vendibile" ad ampio spettro. Jessica Jones ha riscosso un particolare interesse grazie al personaggio interessante ed un cattivo degno di nota, mentre aveva già perso quota Luke Cage, che per la prima volta ha portato sul piccolo schermo un supereroe afroamericano. Per continuare a seguire tutte le novità sulla serie Tv Iron Fist, sarà possibile collegarsi con la pagina ufficiale Facebook, disponibile a questo indirizzo.

IRON FIST, ANTICIPAZIONI PUNTATE 17 MARZO 2017: LA TRAMA - Danny Rand ritorna in città dopo 15 anni d'assenza in cui tutti lo credono ormai morto. Deciso a rivedere il vecchio amico di famiglia, Harold, si presenterà al palazzo che un tempo rappresentava anche il suo impero, solo per scoprire che l'unico uomo che potrebbe riconoscerlo è morto tempo prima. A nulla servirà presentarsi ai figli di Harold, che non lo riconosceranno in alcun modo. Danny tuttavia vive in un mondo particolare, a contatto con le arti marziali e la natura. Cercherà un contatto con Joy Meachum, un'amica d'infanzia, che non crederà alla sua storia. Assisterà tuttavia ad un episodio sconvolgente, quando Danny dimostrerà di poter saltare facilmente un'auto che sta per travolgerlo. La sua vita si incrocerà molto presto con quella di Colleen Wing (Jessica Henwick), un'insegnante di kung fu. Intanto, Joy inizierà a credere di aver finalmente rivisto l'amico di un tempo, ma il fratello crede che sia solo una mossa degli investitori, che vogliono fermarli dallo stringere un accordo con la Cina.

